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Світова серія покеру може постраждати через ковіда "Дельта" – жертвами стануть жителі Європи

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
29 липня, 14:15
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США не готові знімати обмеження для гостей з Європи, тому WSOP може пройти без представників Старого Світу. Правда, є одна лазівка.
Президент США Джо Байден залишає в силі заборону на в'їзд для європейців
Президент США Джо Байден залишає в силі заборону на в'їзд для європейців / Фото: Getty Images, WSOP

У ці дні проходить Світова серія покеру в онлайні. WSOP розігрує 33 браслети в інтернет-турнірах з Безлімітного Холдему та Омахи.

А вже восени Світова серія повернеться в живій режим вперше після старту пандемії коронавірусу. WSOP проведе 88 івентів в Лас-Вегасі з 30 вересня по 17 листопада.

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Правда, і ця серія тепер опинилася під загрозою як мінімум для жителів Європи. Все через новий сплеск захворюваності в США, викликаний штамом "Дельта".

Як повідомила прес-секретар Білого Дому Джейн Псакі, президент Джо Байден не готовий скасувати обмеження для європейців на відвідування країни.

У США нині спостерігається зростання зараження ковідом, а більше 80% випадків захворювання пов'язані саме з новим штамом. Це при тому, що майже половина населення країни вже повністю вакцинована.

Правда, практично всі випадки зараження "Дельтою" припадають на невакцинованих громадян. Це не заважає коронавірусу поширюватися. За останній час рівень смертності від ковіду в США підвищився на 19%.

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Якщо до кінця вересня заборона не буде знята, для європейців є лазівка для відвідування Лас-Вегаса. Для цього гравцям необхідно в'їхати в США з країни, у якій немає обмежень з Америкою в плані пересування.

У цій країні європейцеві потрібно пробути як мінімум 14 днів, перш ніж продовжити свій шлях в США. Одними з таких країн є Мексика та Канада, єдині сухопутні країни-сусіди штатів.

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