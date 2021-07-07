Нові легенди покеру: список всіх володарів золотих браслетів WSOP Online 2021

Світова серія покеру розіграє в онлайні 33 турніри, за підсумками яких переможці будуть відзначені чемпіонськими браслетами

WSOP проведе 33 онлайн-турніри для визначення нових володарів браслетів / Фото: WSOP

У ці дні проходить Світова серії покеру WSOP Online. У минулому році через пандемію коронавірусу WSOP була проведена в інтернеті, проте тепер серія відбудеться в Лас-Вегасі з 30 вересня по 17 листопада. Втім, від інтернет-версії організатори не відмовилися.

WSOP розіграє 33 золотих браслети в онлайн-турнірах з 1 липня по 1 серпня. Івенти з Холдему та Омахи проводяться з 1 липня по 1 серпня на офіційному сайті організації. За підсумками місяця Світова серія покеру визначить чемпіонів турнірів з бай-іном від 333 до 7777 доларів.

У минулому році серія розіграла загальний призовий фонд 26,8 мільйона доларів. Список чемпіонів 2021 року виглядає наступним чином: