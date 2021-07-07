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Нові легенди покеру: список всіх володарів золотих браслетів WSOP Online 2021

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
7 липня, 14:30
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Світова серія покеру розіграє в онлайні 33 турніри, за підсумками яких переможці будуть відзначені чемпіонськими браслетами
WSOP проведе 33 онлайн-турніри для визначення нових володарів браслетів
WSOP проведе 33 онлайн-турніри для визначення нових володарів браслетів / Фото: WSOP

У ці дні проходить Світова серії покеру WSOP Online. У минулому році через пандемію коронавірусу WSOP була проведена в інтернеті, проте тепер серія відбудеться в Лас-Вегасі з 30 вересня по 17 листопада. Втім, від інтернет-версії організатори не відмовилися.

WSOP розіграє 33 золотих браслети в онлайн-турнірах з 1 липня по 1 серпня. Івенти з Холдему та Омахи проводяться з 1 липня по 1 серпня на офіційному сайті організації. За підсумками місяця Світова серія покеру визначить чемпіонів турнірів з бай-іном від 333 до 7777 доларів.

У минулому році серія розіграла загальний призовий фонд 26,8 мільйона доларів. Список чемпіонів 2021 року виглядає наступним чином:

ДатаТурнірБай-інЧемпіонПризові
1 липняNo Limit Hold'em The BIG 500 Kick-Off500Хосе Нобоа105,1 тис.
2 липняWSOP Event #2 No Limit Hold'em MonsterStack600Маніг Льозер104,3 тис.
3 липняNo Limit Hold'em Turbo Deepstack500Доннел Дейс90,8 тис.
4 липняNo Limit Hold'em Super Turbo500Steelvikes773,8 тис.
5 липняNo Limit Hold'em 8-Max1000Джеремі Вільямс139,6 тис.
6 липняNo Limit Hold'em Deepstack2000
7 липняNo Limit Hold'em 7's777
8 липняNo Limit Hold'em Crazy Eights888
9 липняNo Limit Hold'em 6-Max400
10 липняNo Limit Hold'em333
11 липняNo Limit Hold'em Ultra Deepstack400
12 липняNo Limit Hold'em Turbo Deepstack500
13 липняNo Limit Hold'em Freezeout1000
14 липняNo Limit Hold'em500
15 липняNo Limit Hold'em High Roller Freezeout5300
16 липняPLO8 6-Handed600
17 липняNo Limit Hold'em 8-Max400
18 липняNo Limit Hold'em North American Open1000
19 липняPLO Crazy Eights – 8 Handed888
20 липняNo Limit Hold'em High Roller3200
21 липняPLO 6-Handed600
22 липняNo Limit Hold'em Knockout600
23 липняNo Limit Hold'em Turbo500
24 липняNo Limit Hold'em MonsterStack400
25 липняNo Limit Hold'em Lucky 7's High Roller7777
25 липняNo Limit Hold'em The BIG 500 Encore500
26 липняPLO Championship1000
27 липняNo Limit Hold'em High Roller Championship3200
28 липняNo Limit Hold'em 8-Max Turbo Deepstack Championship800
29 липняNo Limit Hold'em 6-Max Championship600
30 липняNo Limit Hold'em Summer Saver500
31 липняNo Limit Hold'emChampionship1000
1 серпняNo Limit Hold'em Grand Finale500

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