Успешен не только в баскетболе: легенда NBA примет участие в Мировой серии покера WSOP

Экс-игрок Сан-Антонио Спёрс Тони Паркер стал первым покеристом, который квалифицировался на Мировую серию покера (WSOP)

Тони Паркер нацелен на победу в Мировой серии покера / Фото: Getty Images

В прошлом году Мировая серия покера (WSOP) была сыграна в офлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. В этом же году турнир должен пройти офлайн осенью. К слову, чемпионат Украины по спортивному покеру состоится уже в конце июня в Харькове.

Первым, кто прошел на турнир WSOP, стал известный баскетболист Тони Паркер. Француз является одним из лучших разыгрывающих защитников в истории NBA, выиграв четыре чемпионства с Сан-Антонио Спёрс. Теперь же уроженец Брюгге решил штурмовать вершины покера и побороться за главный приз Мировой серии покера – чемпионский браслет.

Стоит отметить, что Тони получил билет на Мировую серию покера благодаря победе в благотворительном турнире Big Game, который в январе собрал более 87 тысяч долларов для организации "San Antonio Sports". Напомним, что турнир WSOP состоится с 30 сентября по 17 ноября в бразильском Рио-де-Жанейро. Ожидается, что Тони вступит в игру с 4 ноября.