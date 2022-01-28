Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔴 Расстрелы в Днепре ☎ Переговоры Байден-Зеленский 👊 США отказали России 📋 Как подготовиться к ЧС
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Сорили деньгами немерено! Малиновский проиграл 100 тысяч долларов в покер

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 января, 20:38
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Польский игрок Виктор Малиновский четырежды неудачно зашел в турнир хайроллеров, что стоило ему круглой суммы. Победителем стал Артур Мартиросян
Виктор Малиновский - один из лучших польских игроков
Виктор Малиновский - один из лучших польских игроков

Этой ночью подошел к концу крупный ивент Super High Roller в одном из онлайн-румов мира. Бай-ин события составил солидные 25 тысяч долларов, что позволило собрать аж 76 входов.

Неудивительно, что турнир привлек к себя многих хайроллеров. Причем вызвал настолько большой интерес, что многие из них совершили по несколько входов и прогорели по-крупному.

Реклама

Читайте также: Балканский скромняга выиграл у мажоров 387 тысяч долларов в покер

К примеру, Виктор Малиновский и Стивен Чидвик зашли в ивент четыре раза, однако непопадание в ITM стоило им 100 тысяч. Обидно вылетел и Сэт Дэвис, который после трех входов вылетел на 9 месте при шести призовых.

Реклама

А вот Джейсон Кун отделался легким испугом и даже остался в небольшом плюсе. Сделав аж шесть энтри, американец занял 4 место и поднял 217 тысяч.

Победителем же стал россиянин Артур Мартиросян. Покерист использовал лишь два входа и сумел заработать аж 445 тысяч долларов.

Призовые за турнир $25K Super High Roller:

Реклама
  1. Артур Мартиросян – 445 тыс. долларов
  2. Хуан Домингес – 350 тыс. долларов
  3. Элис Парссинен – 275 тыс. долларов
  4. Джейсон Кун – 217 тыс. долларов
  5. Андраш Немет – 171 тыс. долларов
  6. Ник Петранджело – 134 тыс. долларов

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
ЯНВАРЬ
Майкл Мизраки
Майкл Мизраки
Марша Ваггонер
Марша Ваггонер
Джей Си Тран
Джей Си Тран
Али Имсирович рвет всех в 2021 году
Али Имсирович
Кэри Катц
Кэри Катц
1 /2
Дни рождения января
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.4
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять