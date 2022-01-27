Балканский скромняга выиграл у мажоров 387 тысяч долларов в покер

Вчера подошел к концу крупный ивент Super High Roller, который проходил в одном из онлайн-румов. Бай-ин события составил немалые 25 тысяч долларов.
На событие сошлось немало именитых спортсменов. Среди них Айзек Хэкстон, Адриан Матеос, Артур Мартиросян, Сэм Гринвуд и Джейсон Кун. Последний и вовсе провалился, использовав четыре входа и оставшись без призов.
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Совершил три энтри и Артур, однако его четвертое итоговое место позволило окупить потраченные средства – Мартиросян поднял 163 тысячи долларов. А победителем же стал ноунейм из Словении Никола Чокеша.
Пять лет назад балканец только начал покорять покерный мир и привыкал к низким лимитам. Судя по всему, дела шли хорошо, раз он сумел накопить на такой недешевый бай-ин.
При том, что Чокеша выиграл турнир по Холдему, своим любимым видом покера он называет Омаху PLO. Также его любимыми видами спорта являются киберспорт и шахматы. Триумф в турнире хайроллеров пополнил его банкролл на 387К.
Результаты финального стола турнира Super High Roller:
- Никола Чокеша – 387 тыс. долларов
- TheRayGuy – 291 тыс. долларов
- Адриан Матеос – 218 тыс. долларов
- Артур Мартиросян – 163 тыс. долларов
- Айзек Хэкстон – 122 тыс. долларов
- Сэм Гринвуд – 92 тыс. долларов