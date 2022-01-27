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Балканський скромняга виграв у мажорів 387 тисяч доларів у покер

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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27 січня, 09:57
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Нікола Чокеша не побоявся віддати 25 тисяч заради входу в турнір хайролерів, де він зміг сенсаційно обіграти майстрів покеру.
Нікола Чокеша зміг здивувати хайролерів в онлайні
Нікола Чокеша зміг здивувати хайролерів в онлайні / Фото: Pokeroff

Вчора добіг кінця великий івент Super High Roller, який проходив в одному з онлайн-румів. Бай-ін події склав чималі 25 тисяч доларів.

На подію зійшлося чимало відомих спортсменів. Серед них Айзек Хекстон, Адріан Матеос, Артур Мартіросян, Сем Грінвуд та Джейсон Кун. Останній взагалі провалився, використавши чотири входи та залишившись без призів.

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Здійснив три ентрі та Артур, проте його четверте підсумкове місце дозволило окупити витрачені кошти – Мартиросян підняв 163 тисячі доларів. А переможцем став ноунейм із Словенії Нікола Чокеша.

П'ять років тому балканець тільки почав підкорювати світ покеру і звикав до низьких лімітів. Зважаючи на все, справи йшли добре, раз він зумів накопичити на такий недешевий бай-ін.

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При тому, що Чокеша виграв турнір із Холдему, своїм улюбленим видом покеру він називає Омаху PLO. Також його улюбленими видами спорту є кіберспорт та шахи. Тріумф у турнірі хайролерів поповнив його банкролл на 387К.

Результати фінального столу турніру Super High Roller:

  1. Нікола Чокеша – 387 тис. доларів
  2. TheRayGuy – 291 тис. доларів
  3. Адріан Матеос – 218 тис. доларів
  4. Артур Мартиросян – 163 тис. доларів
  5. Айзек Хекстон – 122 тис. доларів
  6. Сем Грінвуд – 92 тис. доларів

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