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Это фиаско! Украинец стал участником дикой раздачи в онлайне, наказав известного стримера

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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26 января, 13:33
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Pavlo K сумел разочаровать Джейми Стейплза, который пошел в олл-ин с каре "семерок". Украинец же сумел переплюнуть эту комбинацию!
Украинец стал участником бэд-бит раздачи
Украинец стал участником бэд-бит раздачи / Фото: Getty Images

Дикие бэд-биты нередко случаются в онлайне. Особенно обидно, когда опытный игрок давит фиша и тому везет с картами.

Забавная ситуация произошла на днях с украинским покеристом под ником Pavlo K. Игрок зарегистрировался на онлайн-ивент The Grand, который проводился в одном из крупнейших румов мира.

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Бай-ин события составил 1050 долларов, тогда как гарантия составила 150 тысяч. Вместе с ним за столом оказался известный стример Джейми Стейплс.

Американец и украинец шли в числе чиплидеров и в одной из раздач Джейми поймал каре "семерок". Получив пару на руки, на столе Джейми увидел 8-Т-7-7-Т.

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После выпадения десятки на ривере Павел запушил и получил ререйз от Стейплза. В итоге украинец пошел в олл-ин и тогда у американца закралась мысль, что у Pavlo K на руках была пара десяток.

Все же Стейплз признался, что не имел права сбросить каре, ведь эту комбинацию очень тяжело собрать. Однако, поддержав ставку, американец все же увидел "десятки" на руках у Павла и с разочарованием покинул турнир.

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