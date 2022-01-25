Кто номинирован на "покерный Оскар" 2021 – список претендентов

Global Poker Awards вручит 18 статуэток лучшим представителям покерного мира, которые проявили себя в прошлом году. Знакомимся с кандидатами

Церемония Global Poker Awards состоится 18 февраля

Церемония Global Poker Awards состоится уже менее чем через месяц. На ней организаторы раздадут статуэтки звездам покера, которые отметились в 2021 году.

Всего GPA запланировала 18 номинаций. На днях организаторы опубликовали список всех претендентов на "покерный Оскар". Пятеро участников будут претендовать сразу на две награды:

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Джейми Керстеттер

Джо Стэплтон

Джефф Платт

Даг Полк

Йохан Жильбер

Последний из них претендует в том числе и на награду "Прорыв года", поскольку стал победителем Super High Roller Bowl Europe. Конкуренцию ему составят Крис Брюер, а также две девушки – Кина Инглэнд и Ванесса Кейд.

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Выделят на церемонии и лучшего покерного стримера. Последние два раза в этой номинации триумфовал Лекс Вельдхус. Номинирован голландец и в этот раз, его оппонентами станут Бен Спрагг, Джонатан ван Флит и Кевин Мартин.

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Также определится самый трудный соперник по версии покеристов. Неудивительно, что на награду претендуют лучшие игроки прошлого года – Али Имсирович, Майкл Аддамо, Стивен Чидвик и Дэвид Питерс.

На номинацию "Лучшее выступление за финальным столом" претендует чемпион WSOP Main Event Корай Алдемир. Также награду могут взять Ден Кейтс, Адам Фридман и Джереми Осмус. Все их топовые финалки прошли как раз на Мировой серии покера.

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Церемония пройдет 18 февраля в казино Aria, где находится студия канала PokerGo. Также среди организаторов номинации и крупнейшие ресурсы о покерной статистике – Thehendonmob и Global Poker Index.