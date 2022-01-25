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Кто номинирован на "покерный Оскар" 2021 – список претендентов

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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25 января, 22:19
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Global Poker Awards вручит 18 статуэток лучшим представителям покерного мира, которые проявили себя в прошлом году. Знакомимся с кандидатами
Церемония Global Poker Awards состоится 18 февраля
Церемония Global Poker Awards состоится 18 февраля

Церемония Global Poker Awards состоится уже менее чем через месяц. На ней организаторы раздадут статуэтки звездам покера, которые отметились в 2021 году.

Всего GPA запланировала 18 номинаций. На днях организаторы опубликовали список всех претендентов на "покерный Оскар". Пятеро участников будут претендовать сразу на две награды:

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  • Джейми Керстеттер
  • Джо Стэплтон
  • Джефф Платт
  • Даг Полк
  • Йохан Жильбер

Последний из них претендует в том числе и на награду "Прорыв года", поскольку стал победителем Super High Roller Bowl Europe. Конкуренцию ему составят Крис Брюер, а также две девушки – Кина Инглэнд и Ванесса Кейд.

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Выделят на церемонии и лучшего покерного стримера. Последние два раза в этой номинации триумфовал Лекс Вельдхус. Номинирован голландец и в этот раз, его оппонентами станут Бен Спрагг, Джонатан ван Флит и Кевин Мартин.

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Также определится самый трудный соперник по версии покеристов. Неудивительно, что на награду претендуют лучшие игроки прошлого года – Али Имсирович, Майкл Аддамо, Стивен Чидвик и Дэвид Питерс.

На номинацию "Лучшее выступление за финальным столом" претендует чемпион WSOP Main Event Корай Алдемир. Также награду могут взять Ден Кейтс, Адам Фридман и Джереми Осмус. Все их топовые финалки прошли как раз на Мировой серии покера.

Корай Алдемир стал победителем WSOP Main Event

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Церемония пройдет 18 февраля в казино Aria, где находится студия канала PokerGo. Также среди организаторов номинации и крупнейшие ресурсы о покерной статистике – Thehendonmob и Global Poker Index.

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