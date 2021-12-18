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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Оскар в мире покера: в Лас-Вегасе назовут лучших игроков в покер за 2021 год

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
18 декабря, 16:35
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На церемонии Global Poker Awards определят победителей в 20-ти номинациях среди тех, кто лучше всех проявил себя в этом году
Церемония Global Poker Awards состоится 18 февраля
Церемония Global Poker Awards состоится 18 февраля

Престижная церемония Global Poker Awards возвращается! Организаторы вновь раздадут статуэтки звездам покера, которые отметились в 2021 году.

GPA вручалась беспрерывно с 2001 года, однако в прошлом вынуждена была не состояться из-за пандемии коронавируса. Теперь же организаторы вновь соберут весь покерный бомонд в Лас-Вегасе для вручения "покерного Оскара".

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Ожидается, что всего будет 20 номинаций, в которых можно будет проголосовать за своего фаворита в ближайшее время. К примеру, будут выбирать лучшего игрока года, самого неудобного соперника, лучший видеоблогер и прочее.

"Последние годы были трудными для всех, кто причастен к покерной индустрии. Но мы не можем дождаться, чтобы вновь выделить самых талантливых игроков лучшие организации в сфере", – заявил президент GPI Эрик Дэнис.

Церемония пройдет 18 февраля в казино Aria, где находится студия канала PokerGo. Также среди организаторов номинации и крупнейшие ресурсы о покерной статистике – Thehendonmob и Global Poker Index.

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