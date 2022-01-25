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Хто номінований на "покерний Оскар" 2021 – список претендентів

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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25 січня, 22:19
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Global Poker Awards вручить 18 статуеток найкращим представникам світу покеру, які показали себе минулого року. Знайомимося із кандидатами
Церемонія Global Poker Awards відбудеться 18 лютого
Церемонія Global Poker Awards відбудеться 18 лютого

Церемонія Global Poker Awards відбудеться вже менш ніж за місяць. На ній організатори роздадуть статуетки зіркам покеру, які відзначились у 2021 році.

Загалом GPA запланувала 18 номінацій. Днями організатори опублікували список усіх претендентів на "Оскар покеру". П'ятеро учасників претендуватимуть одразу на дві нагороди:

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  • Джеймі Керстеттер
  • Джо Степлтон
  • Джефф Платт
  • Даг Полк
  • Йохан Жільбер

Останній із них претендує, зокрема, і на нагороду "Прорив року", оскільки став переможцем Super High Roller Bowl Europe. Конкуренцію йому складуть Кріс Брюер, а також дві дівчини – Кіна Інгленд і Ванесса Кейд.

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Виділять на церемонії і кращого стримера покеру. Останні два рази у цій номінації тріумфував Лекс Вельдхус. Номінований голландець і цього разу його опонентами стануть Бен Спрагг, Джонатан ван Фліт і Кевін Мартін.

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Також визначиться найважчий суперник за версією покеристів. Не дивно, що на нагороду претендують найкращі гравці минулого року. Алі Імсірович, Майкл Аддамо, Стівен Чидвік і Девід Пітерс.

На номінацію "Найкращий виступ за фінальним столом" претендує чемпіон WSOP Main Event Корай Алдемір. Також нагороду можуть взяти Ден Кейтс, Адам Фрідман і Джеремі Осмус. Усі їхні топові фінали пройшли саме на Світовій серії покеру.

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Корай Алдемир стал победителем WSOP Main Event

Церемонія відбудеться 18 лютого у казино Aria, де знаходиться студія каналу PokerGo. Також серед організаторів номінації та найбільші ресурси про статистику покеру – Thehendonmob та Global Poker Index.

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57.2
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