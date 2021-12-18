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Оскар у світі покеру: у Лас-Вегасі назвуть найкращих гравців у покер за 2021 рік

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
18 грудня, 16:35
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На церемонії Global Poker Awards визначать переможців у 20-ти номінаціях серед тих, хто найкраще проявив себе цього року.
Церемонія Global Poker Awards відбудеться 18 лютого
Церемонія Global Poker Awards відбудеться 18 лютого

Престижна церемонія Global Poker Awards повертається! Організатори знову роздадуть статуетки зіркам покеру, які відзначилися у 2021 році.

GPA вручалася безперервно з 2021 року, однак у минулому змушена була не відбутися через пандемію коронавірусу. Тепер же організатори знову зберуть весь покерний бомонд у Лас-Вегасі для вручення "Оскару покеру".

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Очікується, що всього буде 20 номінацій, у яких можна буде проголосувати за свого фаворита найближчим часом. Наприклад, вибиратимуть найкращого гравця року, найнезручнішого суперника, найкращий відеоблогер та інше.

"Останні роки були важкими для всіх, хто причетний до покерної індустрії. Але ми не можемо дочекатися, щоб знову виділити найталановитіших гравців найкращі організації у сфері" , – заявив президент GPI Ерік Деніс.

Церемонія відбудеться 18 лютого у казино Aria, де знаходиться студія каналу PokerGo. Також серед організаторів номінації і найбільші ресурси про статистику покеру – Thehendonmob і Global Poker Index.

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