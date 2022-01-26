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Це фіаско! Українець став учасником дикої роздачі в онлайні, покаравши відомого стрімера

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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26 січня, 13:33
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Pavlo K зумів розчарувати Джеймі Стейплза, який пішов у олл-ін із каре "сімок". Українець зумів переплюнути цю комбінацію!
Українець став учасником бед-біту роздачі
Українець став учасником бед-біту роздачі / Фото: Getty Images

Дикі бед-біти нерідко трапляються онлайн. Особливо прикро, коли досвідчений гравець тисне фіша і тому щастить із картами.

Смішна ситуація сталася днями з українським покеристом під ніком Pavlo K. Гравець зареєструвався на онлайн-івент The Grand, який проводився в одному з найбільших румов світу

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Бай-ін події становив 1050 доларів, тоді як гарантія становила 150 тисяч. Разом із ним за столом опинився відомий стример Джеймі Стейплс.

Американець і українець йшли в числі чіплідерів і в одній із роздач Джеймі впіймав каре "сімок". Отримавши пару на руки, на столі Джеймі побачив 8-Т-7-7-Т.

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Після випадання десятки на рівері Павло запушив та отримав ререйз від Стейплза. У результаті українець пішов в олл-ін і тоді в американця закралася думка, що Pavlo K на руках мала пару десяток.

Все ж таки Стейплз зізнався, що не мав права скинути каре, адже цю комбінацію дуже важко зібрати. Проте, підтримавши ставку, американець все ж таки побачив "десятки" на руках у Павла і з розчаруванням залишив турнір.

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