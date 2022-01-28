Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі ☎ Переговори Байден-Зеленський 👊 США відмовили Росії 📋 Як підготуватися до НС
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Смітили грошима непомірно! Малиновський програв 100 тисяч доларів у покер

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 січня, 20:38
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Польський гравець Віктор Малиновський чотири рази невдало зайшов у турнір хайролерів, що коштувало йому чималої суми. Переможцем став Артур Мартиросян
Віктор Малиновський - один із найкращих польських гравців
Віктор Малиновський - один із найкращих польських гравців

Цієї ночі добіг кінця великий івент Super High Roller в одному з онлайн-румів світу. Бай-ін події склав солідні 25 тисяч доларів, що дозволило зібрати аж 76 входів.

Не дивно, що турнір привернув до себе багатьох хайролерів. Причому викликав настільки великий інтерес, що багато хто з них здійснив кілька входів і прогорів по-крупному.

Реклама

Читайте також: Балканський скромняга виграв у мажорів 387 тисяч доларів у покер

Наприклад, Віктор Малиновський та Стівен Чидвік зайшли в івент чотири рази, проте непотрапляння до ITM коштувало їм 100 тисяч. Прикро вилетів і Сет Девіс, який після трьох входів вилетів на 9 місці за шести призових.

Реклама

А от Джейсон Кун відбувся легким переляком і навіть залишився у невеликому плюсі. Зробивши аж шість ентрі, американець посів 4 місце та підняв 217 тисяч.

Переможцем став росіянин Артур Мартіросян. Покерист використав лише два входи та зумів заробити аж 445 тисяч доларів.

Призові за турнір $25K Super High Roller:

Реклама
  1. Артур Мартіросян – 445 тис. доларів
  2. Хуан Домінгес – 350 тис. доларів
  3. Еліс Парсінен – 275 тис. доларів
  4. Джейсон Кун – 217 тис. доларів
  5. Андраш Немет – 171 тис. доларів
  6. Нік Петранджело – 134 тис. доларів

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини покеру
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
СІЧЕНЬ
Майкл Мізракі
Майкл Мізракі
Марша Ваггонер
Марша Ваггонер
Джей Сі Тран
Джей Сі Тран
Алі Імсіровіч рве усіх 2021 року
Алі Імсіровіч
Кері Катц
Кері Катц
1 /2
Дні народження січня
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти