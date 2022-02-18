Игра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Эвакуация из "Л/ДНР" 🔴 Обострение в ООС Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Кто поедет на Евровидение?
poker
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Скандальный Билзерян продает особняк за 6 миллионов. Как выглядит поместье "короля Instagram"

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 февраля, 16:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Покерист-бизнесмен решил расстаться с домом, где провел свое детство. Особняк фигурировал в деле о банкротстве отца Дэна
Дэн Билзерян продает свой шикарный дом
Дэн Билзерян продает свой шикарный дом / Фото: ДДХ ПОКЕР

Американец армянского происхождения Дэн Билзерян является одной из самых неоднозначных фигур в покере. Игрок редко бывает за овальным столом, однако часто хвастается крутыми выигрышами в приватных играх.

Больше всего Билзеряна знают по его Instagram-страничке. Парень регулярно постит фотографии своей шикарной жизни в компании полуголых красоток. Неудивительно, что на его страничку подписалось более 32 миллионов фолловеров.

Реклама

Читайте также: Скандальный Билзерян обманул красотку-писательницу, которая выиграла его именной турнир

Теперь же от части этой шикарной жизни Дэн готов отказаться. Недавно Билзерян выставил на продажу свой шикарный особняк, в котором он провел свое детство.

Реклама

Причины выставления на продажу неизвестны, однако запрашиваемая сумма впечатляет – аж 6 миллионов долларов. Стоит отметить, что данный дом фигурировал в 2000-х годах в деле о банкротстве отца Билзеряна.

Пол не раз продавал жилье подставным компаниям, которые были связаны с ним. Именно так он смог оставить поместье в своей собственности. В данном доме есть аж 10 спален, целых 19 ванных комнат, кинотеатр, спортзал, бассейн, винная комната и даже небольшой аквапарк.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять