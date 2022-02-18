Гра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Евакуація з "Л/ДНР" 🔴 Загострення в ООС Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Хто поїде на Євробачення?
poker
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Скандальний Білзерян продає особняк за 6 мільйонів. Як виглядає маєток "короля Instagram"

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 лютого, 16:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Покерист-бізнесмен вирішив попрощатися з будинком, де провів своє дитинство. Особняк фігурував у справі про банкрутство отця Дена
Ден Білзерян продає свій шикарний будинок
Ден Білзерян продає свій шикарний будинок / Фото: ДДХ ПОКЕР

Американець вірменського походження Ден Білзерян є однією з неоднозначних фігур у покері. Гравець рідко буває за овальним столом, проте часто хвалиться крутими виграшами у приватних іграх.

Найбільше Білзеряна знають на його Instagram-сторінці. Хлопець регулярно постить фотографії свого шикарного життя в компанії напівголих красунь. Не дивно, що на його сторінку підписалося понад 32 мільйони фоловерів.

Реклама

Читайте також: Скандальний Білзерян обдурив красуню-письменницю, яка виграла його іменний турнір

Тепер же від частини цього розкішного життя Ден готовий відмовитися. Нещодавно Білзерян виставив на продаж свій розкішний особняк, у якому він провів своє дитинство.

Реклама

Причини виставлення на продаж невідомі, проте сума, що запитується, вражає – аж 6 мільйонів доларів. Варто зазначити, що цей будинок фігурував у 2000-х роках у справі про банкрутство отця Білзеряна.

Підлога не раз продавала житло підставним компаніям, які були пов'язані з ним. Саме так він зміг залишити маєток у своїй власності. У цьому будинку є аж 10 спалень, цілих 19 ванних кімнат, кінотеатр, спортзал, басейн, винна кімната і навіть невеликий аквапарк.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини покеру
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти