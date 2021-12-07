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Сын рейдера и покоритель инстаграмных красоток. Одиозный Дэн Билзерян празднует день рождения (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
7 декабря, 21:10
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Эпатажному американцу армянского происхождения Дэну Билзеряну исполняется 41 год
Дэн Билзерян проводит роскошную жизнь
Дэн Билзерян проводит роскошную жизнь / Фото: Instagram Дэна Билзеряна

Сегодня свой день рождения отмечает самый эпатажный покерист мира Дэн Билзерян, которому теперь 41 год. Парень является профессиональным игроком и звездой социальных сетей, а также человеком с неоднозначной репутацией.

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Дэн Билзерян родился во городе Тампа выходца из Армении Пола Билзеряна и его жены Терри Штеффен. Отец начинал карьеру с инвестиций в недвижимость, а позже и вовсе занялся рейдерством. Это позволило ему сколотить целое состояние и открыть для своих сыновей трастовые фонды.

Дэн признается, что богатство не компенсировало недостаток внимания от отца, но это сделало парня таким, какой он есть. Отец редко бывал дома, его больше интересовали финансовые сделки. Да и визиты отца не приносили парню много радости. К примеру, однажды Билзерян-старший подал в суд на бейсбольную команду, в которой играл сын.

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А когда Дэну было 10 лет, Пола на год отправили в тюрьму за мошенничество и неуплату налогов. Сам мальчик за один год успел вылететь сразу из двух школ. После этого Билзеряну пришлось идти в военное училище, но и там все сложилось не лучшим образом.

Парень продержался полтора года в училище, после чего был отчислен за несоблюдение техники безопасности на стрельбище. Впоследствии Дэн поступил в университет Флориды для изучения бизнеса и криминалистики.

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В покер Билзерян начал играть еще во время учебы, но на серьезный уровень вышел в 2009 году. Тогда американец сыграл в Главном турнире World Series of Poker и занял 180-е место. А уже через год один из журналов назвал Дэна самым смешным покеристом.

В 2013 году Билзерян заявил, что за одну ночь выиграл 10,8 миллионов долларов, а год спустя рассказал, что за 12 месяцев заработал 50М на покере. Конечно же, официального подтверждения не было.

Dan Bilzerian Stars in Latest &#39;Poker After Dark&#39; | PokerNews

За всю игровую карьеру покерист не выиграл ни одного турнира. В гемблинговом мире о нем отзываются как об откровенно плохом игроке, но с большим количеством денег. Один из факторов – грамотные финансовые операции с состоянием отца.

В 2017 году Дэн вложился в биткоин, а также продвинул актерскую карьеру, сыграв эпизодические роли в таких фильмах как "Спасение", "Великий уравнитель", "Парни со стволами", "Падение Олимпа" и "Уцелевший". К слову, в создание последней киноленты он инвестировал 1 миллион долларов.

Конечно же, главной причиной популярности Билзеряна является его страничка в Instagram, на которую уже подписано более 32-х миллионов фолловеров. На ней парень показывает свою фешенебельную жизнь и постоянно красуется в компании аппетитных красоток.

Горячая компания Дэна Билзеряна

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