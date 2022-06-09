Шиндлер завоевал первый браслет в карьере. Покер принес ему 35 миллионов

На Мировой серии покера подошли к концу еще несколько турниров. Рассказываем о последних победителях WSOP. Наконец-то завершился ивент №5 The Housewarming NLH.
Турнир всего за 500 долларов собрал аншлаг, побив отметку в 20 тысяч входов. Призовой фонд ивента составил 8,4 миллиона долларов.
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Неудивительно, что на определение победителя ушло аж шесть дней. Им стал малоизвестный Генри Акейн, которому в финалке сопутствовала удача. Триумф принес ему первый браслет в карьере, а также 701К призовых. Прошлый его рекорд равнялся всего 30 тысячам.
Результаты финального стола турнира WSOP The Housewarming NLH :
- Генри Акейн – 701,2 тыс. долларов
- Джаред Кингери – 433,2 тыс. долларов
- Кристиан Тэйлор – 326,9 тыс. долларов
- Орез Мокеди – 249,3 тыс. долларов
- Джен-Юи Чанг – 189,8 тыс. долларов
- Дарнелл Уайт – 146 тыс. долларов
- Джордан Хафти – 113,1 тыс. долларов
- Эрик Карвальо – 88,2 тыс. долларов
- Исидро Мартинес – 69,2 тыс. долларов
В ивенте №10 фортуна улыбнулась Бенжамину Диболду, который поднял 299 тысяч с бай-ина в 10К. В хедз-апе он одолел двукратного обладателя браслета WSOP Майка Городинского и завоевал свою первую награду на Мировой серии покера.
Результаты финального стола турнира WSOP Dealers Choice 6-Handed Championship :
- Бенжамин Диболд – 299,4 тыс. долларов
- Майк Городински – 185 тыс. долларов
- Брайан Раст – 134,7 тыс. долларов
- Кристофер Клаассен – 98,7 тыс. долларов
- Наойя Кихара – 73,4 тыс. долларов
- Рэнди Охель – 55,3 тыс. долларов
- Анатолий Зырин – 42,2 тыс. долларов
Определился и победитель в турнире по Лимитному Холдему. 522 игрока скинулись по 1,5К бай-ина и составили призовой фонд почти в 700 тысяч. Триумфатором стал Майкл Мончек, забравший 145 тысяч.
Результаты финального стола турнира WSOP Limit Hold’em :
- Майкл Мончек – 145,8 тыс. долларов
- Бен Росс – 90,1 тыс. долларов
- Юики Жу – 63,3 тыс. долларов
- Кристоф Квон – 45,1 тыс. долларов
- Джозеф Маккиэн – 32,7 тыс. долларов
- Стив Волански – 24,1 тыс. долларов
- Фред Лавассани – 18,1 тыс. долларов
- Николас Пупильо – 13,7 тыс. долларов
- Ли Маркхольт – 10,7 тыс. долларов
Наконец подошел к концу еще один ивент для хайроллеров. В прошлом за 100К бай-ина победил Дэвид Питерс. Теперь же определился чемпион в ивенте за 50 тысяч. Им стал опытный игрок Джейк Шиндлер, поднявший 1,3М.
Это первый браслет игрока в карьере, хотя Джейк уже успел выиграть более 35 миллионов на покере, поднявшись на 12 место в рейтинге All Time Money List. К словуПитерс же довольствовался пятым местом.
Результаты финального стола турнира WSOP High Roller NLH 8-Handed :
- Джейк Шиндлер – 1,32 млн долларов
- Брек Шуттен – 820,8 тыс. долларов
- Пуннат Пансри – 593,4 тыс. долларов
- Шеннон Шорр – 436,4 тыс. долларов
- Дэвид Питерс – 326,4 тыс. долларов
- Эндрю Лихтенбергер – 248,5 тыс. долларов
- Майкл Рокко – 192,5 тыс. долларов
- Дарио Саммартино – 151,9 тыс. долларов
- Шон Винтер – 122,1 тыс. долларов