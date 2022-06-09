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Шиндлер завоював перший браслет у кар'єрі. Покер приніс йому 35 мільйонів

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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9 червня, 17:53
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Джейк зумів затягнути івент хайролерів і наблизитись до ТОП-10 рейтингу All Time Money List
Джейк Шиндлер став переможцем турніру хайролерів на WSOP
Джейк Шиндлер став переможцем турніру хайролерів на WSOP

На Світовій серії покеру добігли кінця ще кілька турнірів. Розповідаємо про останніх переможців WSOP. Нарешті завершився івент №5 The Housewarming NLH.

Турнір всього за 500 доларів зібрав аншлаг, побивши позначку 20 тисяч входів. Призовий фонд івенту становив 8,4 мільйона доларів.

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Не дивно, що визначення переможця пішло аж шість днів. Ним став маловідомий Генрі Акейн, якому у фіналі супроводжував успіх. Тріумф приніс йому перший браслет у кар'єрі, а також 701К призових. Минулий його рекорд дорівнював лише 30 тисячам.

Henry Acain

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Результати фінального столу турніру WSOP The Housewarming NLH :

  1. Генрі Акейн – 701,2 тис. доларів
  2. Джаред Кінгері – 433,2 тис. доларів
  3. Крістіан Тейлор – 326,9 тис. доларів
  4. Оріз Мокеді – 249,3 тис. доларів
  5. Джен-Юі Чанг – 189,8 тис. доларів
  6. Дарнелл Уайт – 146 тис. доларів
  7. Джордан Хафті – 113,1 тис. доларів
  8. Ерік Карвальо – 88,2 тис. доларів
  9. Ісідро Мартінес – 69,2 тис. доларів

В івенті №10 удача посміхнулася Бенжаміну Діболду, який підняв 299 тисяч з бай-іну в 10К. У хедз-апі він здолав дворазового володаря браслета WSOP Майка Городинського та завоював свою першу нагороду на Світовій серії покеру.

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Результати фінального столу турніру WSOP Dealers Choice 6-Handed Championship :

  1. Бенжамін Діболд – 299,4 тис. доларів
  2. Майк Городинський – 185 тис. доларів
  3. Браян Раст – 134,7 тис. доларів
  4. Крістофер Клаассен – 98,7 тис. доларів
  5. Наойя Кіхара – 73,4 тис. доларів
  6. Ренді Охель – 55,3 тис. доларів
  7. Анатолій Зирін – 42,2 тис. доларів

Визначився і переможець у турнірі з Лімітного Холдему. 522 гравці скинулися по 1,5К бай-іну і склали призовий фонд майже 700 тисяч. Тріумфатором став Майкл Мончек, який забрав 145 тисяч.

Результати фінального столу турніру WSOP Limit Hold'em :

  1. Майкл Мончек – 145,8 тис. доларів
  2. Бен Росс – 90,1 тис. доларів
  3. Юіки Жу – 63,3 тис. доларів
  4. Крістоф Квон – 45,1 тис. доларів
  5. Джозеф Маккіен – 32,7 тис. доларів
  6. Стів Волански – 24,1 тис. доларів
  7. Фред Лавассані – 18,1 тис. доларів
  8. Ніколас Пупільо – 13,7 тис. доларів
  9. Лі Маркхольт – 10,7 тис. доларів

Нарешті добіг кінця ще один івент для хайролерів. У минулому за 100К бай-іну переміг Девід Пітерс. Тепер визначився чемпіон в івенті за 50 тисяч. Ним став досвідчений гравець Джейк Шіндлер, який підняв 1,3М.

Це перший браслет гравця в кар'єрі, хоча Джейк уже встиг виграти понад 35 мільйонів на покері, піднявшись на 12 місце у рейтингу All Time Money List. До слова Пітерс ж задовольнявся п'ятим місцем.

Результати фінального столу турніру WSOP High Roller NLH 8-Handed :

  1. Джейк Шіндлер – 1,32 млн доларів
  2. Брек Шуттен – 820,8 тис. доларів
  3. Пуннат Пансрі – 593,4 тис. доларів
  4. Шеннон Шорр – 436,4 тис. доларів
  5. Девід Пітерс – 326,4 тис. доларів
  6. Ендрю Ліхтенбергер – 248,5 тис. доларів
  7. Майкл Рокко – 192,5 тис. доларів
  8. Даріо Саммартіно – 151,9 тис. доларів
  9. Шон Вінтер – 122,1 тис. доларів

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1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
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9
6
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1
Брін Кенні Брін Кенні
57.2
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
46.1
4
Стівен Чидвік Стівен Чидвік
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