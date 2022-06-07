Трое игроков впервые выиграли золотые браслеты на WSOP 2022

Мировая серия покера набирает обороты. Лучшие игрок мира в Лас-Вегасе разыгрывают 89 золотых браслетов. Ко вчерашнему дню определились пятеро чемпионов:
Вчера и сегодня ночью стали известны еще три обладателя браслетов – в Безлимитном Холдеме, Омахе Хай-Лоу и Семикарточном Стаде. В первом сошлись хайроллеры, заплатившие по 25 тысяч бай-ина. Впрочем, их оказалось аж 252.
Лучшим стал американец Чед Ивслейдж, обыгравший в хедз-апе популярного игрока Джейка Шиндлера. Также за финалку турнира вышел и чемпион Main Event прошлой WSOP Корай Алдемир.
Результаты финального стола турнира WSOP High Roller NLH 8-Handed:
- Чед Ивслейдж – 1,41 млн долларов
- Джейк Шиндлер – 874,5 тыс. долларов
- Джош Арье – 616 тыс. долларов
- Кристофер Брюэр – 442 тыс. долларов
- Брек Шуттен – 323,7 тыс. долларов
- Корай Алдемир – 241,7 тыс. долларов
- Антонио Лиевано – 184,3 тыс. долларов
- Огнян Димов – 143,4 тыс. долларов
- Дэн Колпойс – 114 тыс. долларов
В ивенте по Омахе равных не было Амнону Филиппи. До этого турнира покерист выиграл 3,5 миллиона долларов в покерных турнирах за карьеру, а теперь раздобыл и первый свой браслет.
Результаты финального стола турнира WSOP High Roller NLH 8-Handed:
- Амнон Филиппи – 252,7 тыс. долларов
- Мэтт Венгрин – 156,1 тыс. долларов
- Пауль Заппулла – 111,5 тыс. долларов
- Мурило Фигередо – 80,6 тыс. долларов
- Мэтт Гланц – 59,1 тыс. долларов
- Дэвид Фанкхаузер – 43,9 тыс. долларов
- Рами Букай – 33,1 тыс. долларов
- Мэл Джуда – 25,3 тыс. долларов
- Ронан Нэлли – 19,6 тыс. долларов
Наконец в турнире по Стаду удача улыбнулась канадцу Алексу Ливингстону. Парень ранее не выигрывал турниры WSOP, однако на Main Event в 2019 году он занял третье место, что позволило ему поднять аж 4 миллиона.
Результаты финального стола турнира WSOP High Roller NLH 8-Handed:
- Алекс Ливингстон – 103,2 тыс. долларов
- Даниэль Вайнман – 63,8 тыс. долларов
- Томас Тэйлор – 44,1 тыс. долларов
- Худжон Ли – 31 тыс. долларов
- Кенни Хсиунг – 22,3 тыс. долларов
- Джон Расенер – 16,3 тыс. долларов
- Брэд Рубен – 12,2 тыс. долларов
- Джон Эванс – 9,3 тыс. долларов
- Мэттью Ароновиц – 7,3 тыс. долларов