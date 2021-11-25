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Шестеро игроков добыли по два браслета WSOP в этом году. Кто они?

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
25 ноября, 17:45
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Мировая серия покера подарила нам 82 разных чемпиона, однако шестерым из них удавалось выиграть по два браслета в 2021 году
Джереми Осмус (слева), Майкл Аддамо (в центре) и Энтони Зинно (справа) удачно провели Мировую серию покера
Джереми Осмус (слева), Майкл Аддамо (в центре) и Энтони Зинно (справа) удачно провели Мировую серию покера / Фото: WSOP

Позавчера в Лас-Вегасе подошла к концу Мировая серия покера. Лучшие игроки со всего мира съехались в казино Rio, чтобы разделить между собой 88 золотых браслетов.

На мероприятия пускали лишь вакцинированных покеристов. Но и с этим ограничением возвращение "живого" покера после пандемии коронавируса стало глотком свежего воздуха.

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Фил Хельмут не планирует сбавлять обороты в покере

На этих ивентах было определено 82 чемпиона, среди которых был и рекордсмен Фил Хельмут. PokerBrat и до этого удерживал лидерство по количеству наград на WSOP (15), однако триумф в ивенте по Лоуболлу позволил повысить отметку до 16-ти.

Отдельно стоит выделить и мультичемпионов турниров. На этой серии шестеро игроков сумели пополнить свою копилку сразу двумя браслетами:

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  • Самый большой разброс выше у Джереми Осмуса. Американец праздновал победу в третьем ивенте Covid-19 Relief NLH, а также в турнире хайроллеров по Омахе №84.

  • Наименьший же разброс вышел у Энтони Зинно. Покер-про оказался лучшем в 19-ом ивенте по Стаду, а уже через неделю выиграл браслет в турнире №27 H.O.R.S.E.

  • Еще одним мультичемпионом стал Скотт Болл. Известный мошенник и основатель "Покера" на Twitch взял относительно недорогие ивенты – №25 за 5 тысяч и №68 за 1111 долларов. Оба – в Холдеме.

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  • Два браслета покорились и главной сенсации 2021 года Майклу Аддамо. Австралиец выиграл хайроллерский ивент по Холдему (№38) за 50К, а под конец серии показал свою гениальность в еще более дорогом турнире (№87 за 100 тысяч).

  • Успешно пофеерил и Кевин Герхарт. В ивенте №40 H.O.R.S.E американец с лихвой окупил потраченные 10 тысяч на взнос. А в 62-ом турнире Кевину не было равных в Омахе.

  • Последним дубль смог сделать легенда 90-ых Джош Арье. Оба его триумфа пришлись на ивенты по Омахе – в турнире №39 Джош выиграл событие за 1,5К, а в 66-ом уже не побоялся потратить на победный турнир 10 тысяч.

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
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Main Event WSOP 2021
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