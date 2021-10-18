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Криштиану Роналду из мира покера! Фил Хельмут обновил рекорд по браслетам WSOP

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
18 октября, 14:30
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Легендарный американец в 16-ый раз выиграл трофей на Мировой серии покера, тем самым увеличив отрыв от преследователей
Фил Хельмут выиграл очередной браслет WSOP
Фил Хельмут выиграл очередной браслет WSOP / Фото: WSOP

С 30 сентября в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера. Лучшие игроки мира съехались в казино Rio, чтобы разыграть 88 золотых браслетов.

Среди них есть и рекордсмен WSOP по трофеям Фил Хельмут. До этой серии американец собрал 15 браслетов, а в 2021 году уже несколько раз был близок к обновлению рекорда.

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Фил Хельмут высокого мнения о себе
Фил Хельмут высокого мнения о себе / Фото: Instagram Фила Хельмута

Сначала в турнире H.O.R.S.E Фил занял 6 место, а в ивенте по Семикарточному Стаду финишировал четвертым. После последней неудачи Хельмут ярко взорвался, выругавшись за столом.

И все же этой ночью американец добился своей цели. Покерист обошел 271 игрока в турнире по дисциплине 2-7 Лоуболл и завоевал свой 16-ый золотой браслет, обновив мировой рекорд.

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"Браслет в турнире по 2-7 Лоуболл – это самый крутой браслет из всех. Это единственный турнир, ради которого на WSOP играли Чип Риз, Дойл Брансон и другие легендарные игроки. Я долго играл в эту дисциплину и знаю всякие крутые фишки, как делать крутые коллы только потому, что играю с 1980-х годов".

Кроме того, после победы Хельмут пообещал больше не ругаться на камеру и рассказал о своей новой цели – увеличить количество браслетов до 24-х.

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Отметим, что Фил входит в 20-ку самых успешных покеристов в истории, выиграв за овальным столом более 25-ти миллионов долларов.

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Результаты финального стола WSOP #31 No-Limit 2-7 Lowball Draw:

  1. Фил Хельмут – 84,9 тыс долларов
  2. Джек Шварц – 52,5 тыс долларов
  3. Кристофер Витч – 36,3 тыс долларов
  4. Реп Портер – 25,6 тыс долларов
  5. Джошуа Фэрис – 18,4 тыс долларов
  6. Дарио Саммартино – 13,4 тыс долларов
  7. Джейсон Липинер – 10 тыс долларов

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Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
15
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
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