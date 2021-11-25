Шестеро гравців здобули по два браслети WSOP цього року. Хто вони?

Світова покерна серія подарувала нам 82 різних чемпіони, проте шістьом з них вдавалося виграти по два браслети в 2021 році.

Джеремі Осмус (ліворуч), Майкл Аддамо (у центрі) та Ентоні Зінно (праворуч) вдало провели Світову серію покеру / Фото: WSOP

Позавчора в Лас-Вегасі добігла кінця Світова серія покеру. Найкращі гравці зі всього світу з'їхалися до казино Rio, щоб поділити між собою 88 золотих браслетів.

На заходи пускали лише вакцинованих покеристів. Але з цим обмеженням повернення "живого" покеру після пандемії коронавірусу стало ковтком свіжого повітря.

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На цих івентах було визначено 82 чемпіони, серед яких був і рекордсмен Філ Хельмут. PokerBrat і до цього утримував лідерство за кількістю нагород на WSOP (15), проте тріумф в івенті Лоуболла дозволив підвищити позначку до 16-ти.

Окремо варто виділити і мультичемпіонів турнірів. На цій серії шестеро гравців зуміли поповнити свою скарбничку відразу двома браслетами:

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Найбільший розкид вище у Джеремі Осмуса. Американець святкував перемогу у третьому івенті Covid-19 Relief NLH, а також у турнірі хайролерів з Омаху №84.

Найменший розкид вийшов у Ентоні Зінно. Покер-про виявився найкращим у 19-му івенті за Стадом, а вже через тиждень виграв браслет у турнірі №27 H.O.R.S.E.

Ще одним мультичемпіоном став Скотт Болл. Відомий шахрай та засновник "Покеру" на Twitch взяв відносно недорогі івенти – №25 за 5 тисяч та №68 за 1111 доларів. Обидва – у Холдемі.

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Два браслети підкорилися і головній сенсації 2021 року Майкл Аддамо. Австралієць виграв хайролерський івент по Холдему (№38) за 50К, а під кінець серії показав свою геніальність у ще дорожчому турнірі (№87 за 100 тисяч).

Успішно пофеєрив і Кевін Герхарт. В івенті №40 H.O.R.S.E американець з лишком окупив витрачені 10 тисяч на внесок. А у 62-му турнірі Кевіну не було рівних в Омаху.