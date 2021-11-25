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Шестеро гравців здобули по два браслети WSOP цього року. Хто вони?

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
25 листопада, 17:45
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Світова покерна серія подарувала нам 82 різних чемпіони, проте шістьом з них вдавалося виграти по два браслети в 2021 році.
Джеремі Осмус (ліворуч), Майкл Аддамо (у центрі) та Ентоні Зінно (праворуч) вдало провели Світову серію покеру
Джеремі Осмус (ліворуч), Майкл Аддамо (у центрі) та Ентоні Зінно (праворуч) вдало провели Світову серію покеру / Фото: WSOP

Позавчора в Лас-Вегасі добігла кінця Світова серія покеру. Найкращі гравці зі всього світу з'їхалися до казино Rio, щоб поділити між собою 88 золотих браслетів.

На заходи пускали лише вакцинованих покеристів. Але з цим обмеженням повернення "живого" покеру після пандемії коронавірусу стало ковтком свіжого повітря.

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На цих івентах було визначено 82 чемпіони, серед яких був і рекордсмен Філ Хельмут. PokerBrat і до цього утримував лідерство за кількістю нагород на WSOP (15), проте тріумф в івенті Лоуболла дозволив підвищити позначку до 16-ти.

Окремо варто виділити і мультичемпіонів турнірів. На цій серії шестеро гравців зуміли поповнити свою скарбничку відразу двома браслетами:

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  • Найбільший розкид вище у Джеремі Осмуса. Американець святкував перемогу у третьому івенті Covid-19 Relief NLH, а також у турнірі хайролерів з Омаху №84.

  • Найменший розкид вийшов у Ентоні Зінно. Покер-про виявився найкращим у 19-му івенті за Стадом, а вже через тиждень виграв браслет у турнірі №27 H.O.R.S.E.

  • Ще одним мультичемпіоном став Скотт Болл. Відомий шахрай та засновник "Покеру" на Twitch взяв відносно недорогі івенти – №25 за 5 тисяч та №68 за 1111 доларів. Обидва – у Холдемі.

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  • Два браслети підкорилися і головній сенсації 2021 року Майкл Аддамо. Австралієць виграв хайролерський івент по Холдему (№38) за 50К, а під кінець серії показав свою геніальність у ще дорожчому турнірі (№87 за 100 тисяч).

  • Успішно пофеєрив і Кевін Герхарт. В івенті №40 H.O.R.S.E американець з лишком окупив витрачені 10 тисяч на внесок. А у 62-му турнірі Кевіну не було рівних в Омаху.

  • Останнім дубль зміг зробити легенда 90-х. Джош Арьє. Обидва його тріумфи припали на івенти по Омаху – у турнірі №39 Джош виграв подію за 1,5К, а у 66-ому вже не побоявся витратити на переможний турнір 10 тисяч.

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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