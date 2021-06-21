Сенсационное каре и шикарный блеф – в обзоре матчей 1/8 финала WPT Heads Up Championship (видео)

Горячий хедз-ап турнир выходит на финишную прямую. В борьбе за призы остаются такие именитые игроки как Фил Айви, Дэн Смит, Патрик Антониус и Стивен Чидвик

Патрик Антониус сумел сразить Дага Полка / Фото: Instagram Патрика Антониуса

В пятницу стартовал крутой турнир WPT Heads Up Championship, в котором 32 игрока по олимпийской системе разыграют призовой фонд 800 тысяч долларов. Вчера состоялись игры 1/8 финала.

В главной дуэли дня встретились Патрик Антониус и Даг Полк, одолевший в предыдущем раунде принципиального соперника Тома Двана. Впрочем, против бывшего теннисиста Даг уже не выглядел так уверенно и проиграл ему обе партии. С тем же счетом завершилась и битва Виктора "limitless" Малиновского против игрока с ником "ButtonСliсkr".

Добавила жару битва Жана-Робера Белланде и Дэна Смита, завершившаяся победой второго. В одной из раздач хайроллер с комбинацией 98 был на грани проигрыша, поскольку его сопернику уже на флопе выпал флеш. У Дэна же была лишь пара "восьмерок", однако еще две карты того же номинала на тёрне и ривере позволили ему внезапно собрать каре и взять раздачу. В еще одной паре удачным блефом отметился Стив Крук, который с 82 на руках заставил соперника скинуть две пары из тузов и королей (АА-КК).

Также в 1/4 финала прошли и такие именитые покеристы как Сэм Гринвуд, Фил Айви и Стивен Чидвик. К слову, последние двое и встретятся друг с другом в четвертьфинале. Гринвуду будет противостоят Дэн Смит, Антониус померяется силами со "Stefan11222", а Виктор Малиновский сыграет с Крисом Круком. Все поединки назначены на сегодняшний вечер.