Даг Полк бьет принципиального соперника: видео второго игрового дня супертурнира по покеру

На WPT Heads Up Championship состоялись все матчи 1/16 финала – Фил Айви, Даг Полк и Стивен Чидвик прошли соперников

Даг Полк сокрушил Тома Двана в первом раунде хедз-ап турнира / Фото: Pokernews

Позавчера стартовал WPT Heads Up Championship в режиме онлайн. 32 игрока заплатили по 25 тысяч долларов бай-ина и теперь поборются за призовой фонд в 800 тысяч. Ивент проходит по олимпийской системе.

Ранее определились первые восемь победителей турнира, которые добыли путевки в 1/8 финала. Вчера же к ним добавилось еще 8 покеристов. Безусловно, центральной встречей дня стала битва принципиальных соперников – Дага Полка и Тома Двана.

В первой партии Даг быстро стал чиплидером, успешно используя ручные пары. Однако Дван не сдался и все же сумел перевернуть ход игры. В решающей раздаче Тому прилетел бубновый флеш, при том, что четыре из пяти одномастных карт выпали на столе.

Тем не менее, общий исход дуэли оказался за Полком. Следующую игру американец выиграл во многом благодаря раздаче, в которой получил пару "восьмерок" против АК у Двана. В финалке же Даг взял верх благодаря раздаче с парой "шестерок", словив Тома на олл-ине с парой "двоек".

Соперником Полка в 1/8 финала станет другой именитый игрок Патрик Антониус. Также в следующую стадию проследовали и Фил Айви, Стивен Чидвик и Сэм Гринвуд. Игры состоятся сегодня. Полный перечень пар выглядит следующим образом:

Дэн Смит – Жан-Робер Белланде

Сэм Гринвуд – Александра Ботез

Даг Полк – Патрик Антониус

"Stefan11222" – Даниэль Дворесс

Лив Бускет – Стив Крук

"ButtonClickr" – "Limitless"

Энтони Зинно – Фил Айви

Даррен Элиас – Стивен Чидвик