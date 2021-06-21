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Сенсаційне каре та шикарний блеф – в огляді матчів 1/8 фіналу WPT Heads Up Championship (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
21 червня, 15:45
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Гарячий хедз-ап турнір виходить на фінішну пряму. У боротьбі за призи залишаються такі імениті гравці як Філ Айві, Ден Сміт, Патрік Антоніус і Стівен Чідвік
Патрік Антоніус зумів здолати Дага Полка
Патрік Антоніус зумів здолати Дага Полка / Фото: Instagram Патріка Антоніуса

У п'ятницю стартував крутий турнір WPT Heads Up Championship, в якому 32 гравці за олімпійською системою розіграють призовий фонд 800 тисяч доларів. Вчора відбулися ігри 1/8 фіналу.

У головній дуелі дня зустрілися Патрік Антоніус і Даг Полк, який здолав у попередньому раунді принципового суперника Тома Двана. Втім, проти колишнього тенісиста Даг вже не виглядав так впевнено і програв йому обидві партії. З тим же рахунком завершилася і битва Віктора "limitless" Малиновського проти гравця з ніком "ButtonСliсkr".

Додала спеки битва Жана-Робера Белланді та Дена Сміта, що завершилася перемогою другого. В одній з роздач хайролер з комбінацією 98 був на межі програшу, оскільки його супернику вже на флопі випав флеш. У Дена ж була лише пара "вісімок", проте ще дві карти того ж номіналу на терні та рівері дозволили йому раптово зібрати каре і взяти роздачу. У ще одній парі вдалим блефом відзначився Стів Крук, який з 82 на руках змусив суперника скинути дві пари з тузів і королів (АА-КК) .

Також в 1/4 фіналу пройшли і такі імениті покеристи як Сем Грінвуд, Філ Айві та Стівен Чідвік. До слова, останні двоє і зустрінуться один з одним у чвертьфіналі. Грінвуду буде протистоять Ден Сміт, Антоніус поміряється силами зі "Stefan11222", а Віктор Малиновський зіграє з Крісом Круком. Всі поєдинки призначені на сьогоднішній вечір.

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