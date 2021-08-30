Россиянин выиграл почти полтора миллиона долларов в супертурнире на Северном Кипре (видео(

Артур Мартиросян был близок к провалу в хедз-апе против Дэвида Питерса, однако все же сумел триумфовать в ивенте

Артур Мартиросян поднял крупную сумму на Super High Roller Bowl Europe / Фото: Pokernews

Неделю назад на Северном Кипре стартовала крупная покерная серия Super High Roller Bowl Europe. Ивенты проходят в пятизвездочном отеле Merit Royal.

Реклама

В шестом турнире по Безлимитному Холдему зарегистрировалось 35 игроков, которые внесли по солидному бай-ину – 100 тысяч долларов.

За финальный стол вышли двое россиян – Вячеслав Булдыгин и Артур Мартиросян. Первый игрок сумел занять последнее призовое место, подняв 245К.

Реклама

А вот Артуру покорилась победа в этом непростом ивенте хайроллеров. В хедз-ап против одного из богатейших игроков в истории Дэвида Питерса россиянин входил с перевесом в стеке.

Впрочем, американец не сдавался и четырежды удачно шел в олл-ин. Однако удача все же была на стороне Артура, что позволило ему поднять 1,4 миллиона долларов.

Это самый крупный выигрыш за всю карьеру Мартиросяна. Всего же россиянин заработал на покере 2,7 миллиона долларов.

Результаты финального стола SHRBE Event #6 No Limit Hold'em:

Артур Мартиросян – 1,4 млн долларов Дэвид Питерс – 910 тыс. долларов Йохан Жильбер – 560 тыс. долларов Селахаддин Бедир – 385 тыс. долларов Вячеслав Булдыгин – 245 тыс. долларов