Росіянин виграв майже півтора мільйона доларів у супертурнірі на Північному Кіпрі (відео)

Артур Мартиросян був близький до провалу в хедз-апі проти Девіда Пітерса, проте все ж зумів тріумфувати в івенті

Артур Мартиросян підняв велику суму на Super High Roller Bowl Europe / Фото: Pokernews

Тиждень тому на Північному Кіпрі стартувала велика покерна серія Super High Roller Bowl Europe. Івенти проходять у п'ятизірковому готелі Merit Royal.

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У шостому турнірі з Безлімітного Холдему зареєструвалося 35 гравців, які внесли по солідному бай-іну – 100 тисяч доларів.

За фінальний стіл вийшли двоє росіян – В'ячеслав Булдигін і Артур Мартиросян. Перший гравець зумів зайняти останнє призове місце, піднявши 245К.

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А от Артуру скорилася перемога в цьому непростому івенті хайролерів. В хедз-ап проти одного з найбагатших гравців в історії Девіда Пітерса росіянин входив з перевагою в стеці.

Втім, американець не здавався і чотири рази вдало йшов в олл-ін. Однак удача все ж була на боці Артура, що дозволило йому підняти 1,4 мільйона доларів.

Це найбільший виграш за всю кар'єру Мартиросяна. Всього ж росіянин заробив на покері 2,7 мільйона доларів.

Результати фінального столу SHRBE Event #6 No Limit Hold'em:

Артур Мартиросян – 1,4 млн доларів Девід Пітерс – 910 тис. доларів Йохан Жильбер – 560 тис. доларів Селахаддін Бедір – 385 тис. доларів В'ячеслав Булдигін – 245 тис. доларів