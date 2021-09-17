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Определился чемпион мира по онлайн-покеру – игроку покорились миллионные призовые

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
17 сентября, 11:50
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Сергей Денисов под ником CrazyLissy обыграл в хедз-апе Паскаля Лефрансуа и выиграл почти 1,5 миллиона долларов на WCOOP 2021
Сергей Денисов - чемпион Главного события WCOOP 2021
Сергей Денисов - чемпион Главного события WCOOP 2021 / Фото: Cardmates

Вчера один из крупнейших онлайн-румов мира завершил Главное событие серии WCOOP. Ее часто даже называют чемпионатом мира по онлайн-покеру (World Cup of Online Poker).

Несмотря на немаленький бай-ин (5 200 долларов), на турнир записалось почти 2 тысячи игроков. Из них 239 попали в призы. Титул чемпиона достался россиянину Сергею Денисову, который выступал под ником CrazyLissy.

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В хедз-апе Сергей был аутсайдером, ведь имел незначительное отставание в стеке. К тому же, ему противостоял опытный канадец Паскаль Лефрансуа, обладатель браслета WSOP.

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Однако в первых же раздачах Денисов начал выходить вперед и дожал противника, от которого Фортуна отвернулась. В решающей раздаче Денисов переиграл Лефрансуа с парой десяток (ТТ). Канадцу прилетели AJ, а на стол легли К-А-Т-5-2.

Победа позволила CrazyLissy поднять солидный приз в размере почти полутора миллионов долларов. Лефрансуа ж досталось на 430 тысяч меньше. Для Денисова это уже второй триумф на серии WCOOP после успеха в 2019 году.

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Результаты финального стола WCOOP NLHE Main Event:

  1. Сергей Денисов (Россия) – 1,49 млн долларов
  2. Паскаль Лефрансуа (Канада) – 1,06 млн долларов
  3. Стеван Чу (Австралия) – 762,1 тыс долларов
  4. Rebel FishAK (Румыния) – 543,3 тыс долларов
  5. Марко Зевола (Аргентина) – 387,2 тыс долларов
  6. Маркус Принц (Германия) – 276 тыс долларов
  7. Линус Лулигер (Швейцария) – 196,7 тыс долларов
  8. necgaidziai (Литва) – 140,1 тыс долларов
  9. Тайлер Жардин (Канада) – 99,9 тыс долларов

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