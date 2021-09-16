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Коронные короли: британский игрок разделался с американцами в борьбе за пиджак (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
16 сентября, 17:55
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Стивен Чидвик уверенно выиграл седьмой ивент Poker Masters и вышел на третье место в общем зачете
Стивен Чидвик - один из богатейших покеристов в истории
Стивен Чидвик - один из богатейших покеристов в истории / Фото: Pokernews

На прошлой неделе стартовала новая серия турниров среди хайроллеров Poker Masters. Лучшие игроки мира сыграют 12 ивентов в Лас-Вегасе, чтобы определить нового владельца фиолетового пиджака.

Вчера завершился седьмой ивент серии, который собрал 68 игроков. Каждый из них внес по 10 тысяч долларов бай-ина, что позволило собрать призовой фонд 680 тысяч.

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Перед финальным столом уверенно лидировал Стивен Чидвик, который в итоге и защитил свое преимущество. Любимой рукой британца стала пара королей.

Именно с КК Стивен отправил в нокаут Дэна Смита, а также с королями разобрался в последней раздаче хедз-апа с Диланом Дестефано. Американец словил пару дам при карманных QT, а также был близок к стриту, но судьба не улыбнулась ему.

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Чидвик не только поднял почти 200 тысяч долларов, но и с 232 баллами вышел на третье место в общем зачете Poker Masters. Лидируют же Шон Перри (280) и Даниэль Негреану (281).

Результаты финального стола Poker Masters Event #7:

  1. Стивен Чидвик – 183,6 тыс. долларов
  2. Дилан Дестефано – 136 тыс. долларов
  3. АП Луис Гарза – 88,4 тыс. долларов
  4. Брек Шуттен – 68 тыс. долларов
  5. Дэн Смит – 54,4 тыс. долларов
  6. Шон Перри – 40,8 тыс. долларов
  7. Шон Дэниелс – 34 тыс. долларов
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