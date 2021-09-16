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Коронні королі: британський гравець розібрався з американцями в боротьбі за піджак (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
16 вересня, 17:55
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Стівен Чідвік впевнено виграв сьомий івент Poker Masters і вийшов на третє місце в загальному заліку
Стівен Чідвік - один з найбагатших покеристів в історії
Стівен Чідвік - один з найбагатших покеристів в історії / Фото: Pokernews

Минулого тижня стартувала нова серія турнірів серед хайролерів Poker Masters. Найкращі гравці світу зіграють 12 івентів в Лас-Вегасі, щоб визначити нового власника фіолетового піджака.

Вчора завершився сьомий івент серії, який зібрав 68 гравців. Кожен з них вніс по 10 тисяч доларів бай-іну, що дозволило зібрати призовий фонд 680 тисяч.

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Перед фінальним столом впевнено лідирував Стівен Чідвік, який в результаті і захистив свою перевагу. Улюбленою рукою британця стала пара королів.

Саме з КК Стівен відправив у нокаут Дена Сміта, а також з королями розібрався в останній роздачі хедз-апу з Діланом Дестефано. Американець зловив пару дам при кишенькових QT, а також був близький до стріту, але доля не посміхнулася йому.

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Чідвік не тільки підняв майже 200 тисяч доларів, але і з 232 балами вийшов на третє місце в загальному заліку Poker Masters. Лідирують же Шон Перрі (280) і Даніель Негреану (281).

Результати фінального столу Poker Masters Event #7:

  1. Стівен Чідвік – 183,6 тис. доларів
  2. Ділан Дестефано – 136 тис. доларів
  3. АП Луїс Гарза – 88,4 тис. доларів
  4. Брек Шуттен – 68 тис. доларів
  5. Ден Сміт – 54,4 тис. доларів
  6. Шон Перрі – 40,8 тис. доларів
  7. Шон Деніелс – 34 тис. доларів
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