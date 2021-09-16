Коронні королі: британський гравець розібрався з американцями в боротьбі за піджак (відео)

Минулого тижня стартувала нова серія турнірів серед хайролерів Poker Masters. Найкращі гравці світу зіграють 12 івентів в Лас-Вегасі, щоб визначити нового власника фіолетового піджака.
Вчора завершився сьомий івент серії, який зібрав 68 гравців. Кожен з них вніс по 10 тисяч доларів бай-іну, що дозволило зібрати призовий фонд 680 тисяч.
Читайте також: Легендарний Негреану виграв другий турнір після восьмирічної паузи без перемог
Перед фінальним столом впевнено лідирував Стівен Чідвік, який в результаті і захистив свою перевагу. Улюбленою рукою британця стала пара королів.
Саме з КК Стівен відправив у нокаут Дена Сміта, а також з королями розібрався в останній роздачі хедз-апу з Діланом Дестефано. Американець зловив пару дам при кишенькових QT, а також був близький до стріту, але доля не посміхнулася йому.
Чідвік не тільки підняв майже 200 тисяч доларів, але і з 232 балами вийшов на третє місце в загальному заліку Poker Masters. Лідирують же Шон Перрі (280) і Даніель Негреану (281).
Результати фінального столу Poker Masters Event #7:
- Стівен Чідвік – 183,6 тис. доларів
- Ділан Дестефано – 136 тис. доларів
- АП Луїс Гарза – 88,4 тис. доларів
- Брек Шуттен – 68 тис. доларів
- Ден Сміт – 54,4 тис. доларів
- Шон Перрі – 40,8 тис. доларів
- Шон Деніелс – 34 тис. доларів