Визначився чемпіон світу з онлайн-покеру – гравцеві підкорилися мільйонні призові

Вчора один з найбільших онлайн-румів світу завершив Головну подію серії WCOOP. Їїчасто навіть називають чемпіонатом світу з онлайн-покеру (World Cup of Online Poker).
Попри немаленький бай-ін (5 200 доларів), на турнір записалося майже 2 тисячі гравців. З них 239 потрапили в призи. Титул чемпіона дістався росіянину Сергію Денисову, який виступав під ніком CrazyLissy.
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В хедз-апі Сергій був аутсайдером, адже мав незначне відставання в стеку. До того ж йому протистояв досвідчений канадець Паскаль Лефрансуа, володар браслета WSOP.
Однак з перших же роздач Денисов почав виходити вперед і дотиснув противника, від якого Фортуна відвернулася. У вирішальній роздачі Денисов переграв Лефрансуа з парою десяток (ТТ). Канадцеві прилетіли AJ, а на стіл лягли К-А-Т-5-2.
Перемога дозволила CrazyLissy підняти солідний приз в розмірі майже півтора мільйона доларів. Лефрансуа ж дісталося на 430 тисяч менше. Для Денисова це вже другий тріумф на серії WCOOP після успіху у 2019 році.
Результати фінального столу WCOOP NLHE Main Event :
- Сергій Денисов (Росія) – 1,49 млн доларів
- Паскаль Лефрансуа (Канада) – 1,06 млн доларів
- Стеван Чу (Австралія) – 762,1 тис доларів
- Rebel FishAK (Румунія) – 543,3 тис доларів
- Марко Зевола (Аргентина) – 387,2 тис доларів
- Маркус Принц (Німеччина) – 276 тис доларів
- Лінус Лулігер (Швейцарія) – 196,7 тис доларів
- necgaidziai (Литва) – 140,1 тис доларів
- Тайлер Жардін (Канада) – 99,9 тис доларів