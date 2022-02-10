Режим дня для игрока в покер и почему он так важен. Совет от профессионала

Чему стоит уделить внимание за покерным столом и как раскрутиться с пяти долларов. Интересные лайфхаки от регуляра PokerMatch Назария

Назарий достиг немалых высот в онлайн-покере на PokerMatch

Новички зачастую обращаются за советом к известным покеристам, когда начинают свою профессиональную карьеру. В свою очередь, PokerMatch предоставляет обратную связь и дает возможность узнать некоторые лайфхаки от опытных игроков.

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На днях вышло интервью с регуляром покер-рума Назарием, который играет под ником theone24. Киевлянин рассказал PokerMatch, как добился успеха в онлайне.

"Около восьми лет назад во время учебы в университете я услышал о покере от одногруппника. Сначала отнесся к этому занятию довольно скептически, но потом потихоньку втянулся и начал играть регулярно.

Набивал руку на фрироллах в офлайне, потом занес 5 долларов в турнире онлайн и дело пошло. Через несколько месяцев решил сменить дисциплину и перешел в кэш, так как он позволяет самостоятельно устанавливать расписание для игры. Это просто удобно. Я строго соблюдал банкролл-менеджмент, деньги никогда на меня не давили. Да, было несколько довольно серьезных даунстриков, но если все делать правильно, потеря каких-то 20 бай-инов не особо отражается на общей картине.

По сути, в этом и есть своеобразная прелесть покера. Если бы не было дисперсии, то никто бы и не играл, было бы невозможно взлететь по лимитам, обыграть более сильного соперника и так далее".

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Кроме того, Назарий назвал два главных аспекта, которые определяют успех в покере – математика и грамотное распределение финансов.

"Я учился на экономиста, так что это мой хлеб, хотя по специальности не работал ни дня. Можно получать существенный перевес над противниками за счет соблюдения простых правил, но на это мало кто обращает внимание. Также очень важна трудоспособность".

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Также theone24 дал несколько советов начинающим игрокам, сакцентировав внимание на важности построения правильного режима дня.

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