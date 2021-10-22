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Как прочитать эмоции оппонента в онлайне? Совет от опытной красотки

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
22 октября, 21:30
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Активная стримерша Иванна Соя поведала о том, на какие эмоции соперника она обращает внимание во время игры в покер
Иванна Соя помогает распознать эмоции противника в покере
Иванна Соя помогает распознать эмоции противника в покере / Фото: Getty Images

Наблюдение за оппонентами – один из ключевых скиллов в покере. По эмоциям игрока можно прочитать его дальнейшие действия и даже увидеть блеф.

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Так, опытный игрок в покер и постоянный стример PokerMatch Иванна Соя рассказала о моментах, на которые она обращает внимание во время сессии.

"Я обращаю внимание на знаки не только от оппонентов, но и от Вселенной. Всегда слежу за теллсами, особенно в офлайне.

В свое время много этим интересовалась, читала книгу Майка Каро "Язык жестов в покере", разные статьи, смотрела видео. Все доступное на эту тему.

Зачастую, как мне кажется, этот ориентир помогает, но были и такие моменты, что какой-то знак меня подводил. Могу сказать точно, что на одни теллсы опираться нельзя, это большая ошибка. Нужно смотреть и анализировать все вместе".

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А как быть с онлайн-покером? Прочитать соперников в интернете крайне непросто. На этот счет Иванна также дала совет.

"В онлайне что-то более близкое к теллсам в оффе – это тайминг. Профессионалы всегда стараются выдерживать одинаковое время как с натсами, так и с блефами. Поэтому нужно особо внимательно понимать, против кого играете.

Например, иногда бывает флоп спаренный и любитель делает мгновенный чек. Таким образом, он как бы говорит "У меня ничего нет". Но, скорее всего, ситуация противоположная и он здесь хорошо попал. С хорошими регулярами такой ход уже не пройдет".

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