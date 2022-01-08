Пять главных претендентов на звание лучшего игрока-2021. Выбираем покериста года

Прошедший год стал прорывом сразу для нескольких топовых игроков в покер. Рассказываем, кто может назвать себя лучшим покеристом-2021

Пятерка лучших игроков 2021 года

2021 год подошел к концу. Подводя его покерные итоги, обязательно хочется выделить лучшего игрока. Правда, в покере четкого критерия определения самого-самого нет.

Кто-то судит по количеству выигранных призовых, другие обращают внимание лишь на победы в ивентах, а для некоторых значение имеет лишь Мировая серия покера (аналог чемпионата мира). Вашему вниманию – пятерка покеристов, которые смело могут претендовать на звание лучшего игрока 2021 года.

Реклама

Австралиец МАЙКЛ АДДАМО выиграл больше всех призовых за год. Игроку покорились аж 9,4 миллиона, которые он добыл всего в 13-ти ивентах. Майкл четырежды пробивал отметку в 1М, а также выиграл два золотых браслета WSOP. Настоящий мастер хайроллерских турниров!

В свою очередь, АЛИ ИМСИРОВИЧ попадал в ITM аж 53 раза и добыл за год 14 побед. Парень триумфовал в нескольких ивента PokerGo и стал лучшим игроком года по версии организации, а также недавно был признан POY от Global Poker Awards. Признание от таких крутых организаций может нивелировать разницу в 3 миллиона призовых от Аддамо.

Реклама

В этом году сменился лидер в рейтинге самых успешных покеристов в истории, им стал ДЖАСТИН БОНОМО. На начало года американец был вторым в рейтинге All Time Money List и отставал от Брина Кенни на 3 с лишним миллиона. Тем не менее, за сентябрь и декабрь Бономо заработал по миллиону долларов и сумел обойти Брина по количеству общих призовых за карьеру. Это историческое достижение!

Реклама

Для тех, кто признают в первую очередь авторитет Мировой серии покера, лучшим игроком года видится победитель WSOP Main Event КОРАЙ АЛДЕМИР. Австриец немецкого происхождения часто попадал в ITM за год, но именно триумф в Главном событии WSOP позволил ему поднять аж 8 миллионов и войти в историю. Позади Корая остались более 6,5 тысяч игроков!

Фил Хельмут – рекордсмен по браслетам WSOP / Фото: Instagram Фила Хельмута

Впрочем, для истинных любителей WSOP лучшим на все времена наверняка остается рекордсмен по браслетам на Мировой серии покера ФИЛ ХЕЛЬМУТ. В этом году PokerBrat заработал более 2 миллионов, попал в 7 ITM на Мировой серии покера, а также добыл рекордный 16-ый браслет, укрепив свое лидерство в рейтинге. Кроме того, Хельмут эпично зажег на телешоу High Stakes Duel, уверенно выбив в хедз-апах Антонио Эсфандиари, Даниэля Негреану и Ника Райта. Разве не огонь?