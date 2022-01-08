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П'ять головних претендентів на звання найкращого гравця-2021. Обираємо покериста року

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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8 січня, 17:00
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Рік, що минув, став проривом відразу для декількох топових гравців у покер. Розповідаємо, хто може назвати себе найкращим покеристом-2021
П'ятірка найкращих гравців 2021 року
П'ятірка найкращих гравців 2021 року

2021 рік добіг кінця. Підбиваючи його результати покеру, обов'язково хочеться виділити кращого гравця. Щоправда, у покері чіткого критерію визначення самого немає.

Хтось судить за кількості виграних призових. Інші звертають увагу лише на перемоги в івентах, а для деяких значення має лише Світова серія покеру (аналог чемпіонату світу). До вашої уваги – п'ятірка покеристів, які сміливо можуть претендувати на звання найкращого гравця 2021 року.

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Австралієць МАЙКЛ АДДАМО виграв найбільше призових за рік. Гравцю підкорилися аж 9,4 мільйона, які він здобув лише у 13-ти івентах. Майкл чотири рази пробивав позначку в 1М, а також виграв два золоті браслети WSOP. Справжній майстер хайролерських турнірів!

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В свою чергу, АЛІ ІМСІРОВИЧ потрапляв до ITM аж 53 рази та здобув за рік 14 перемог. Хлопець тріумфував у кількох івентах PokerGo і став найкращим гравцем року за версією організації, а також нещодавно був визнаний POY від Global Poker Awards. Визнання від таких крутих організацій може нівелювати різницю 3 мільйони призових від Аддамо.

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Цього року змінився лідер у рейтингу найуспішніших покеристів в історії, ним став ДЖАСТІН БОНОМО. На початок року американець був другим у рейтингу All Time Money List і відставав від Бріна Кенні на три з лишком мільйони. Проте за вересень і грудень Бономо заробив по мільйону доларів і зумів обійти Бріна за кількістю загальних призових за кар'єру. Це історичне досягнення!

Для тих, хто визнає насамперед авторитет Світової серії покеру, найкращим гравцем року бачиться переможець WSOP Main Event КОРАЙ АЛДЕМІР. Австрієць німецького походження часто потрапляв до ITM за рік, але саме тріумф у Головній події WSOP дозволив йому підняти аж 8 мільйонів та увійти в історію. Позаду Корая залишилися понад 6,5 тисячі гравців!

Філ Хельмут – рекордсмен по браслетах WSOP
Філ Хельмут – рекордсмен по браслетах WSOP / Фото: Instagram Філа Хельмута

Втім, для справжніх любителів WSOP найкращим на всі часи, напевно, залишається рекордсмен з браслетів на Світовій серії покеру ФІЛ ХЕЛЬМУТ. Цього року PokerBrat заробив понад 2 мільйони, потрапив у 7 ITM на Світовій серії покеру, а також здобув рекордний 16-й браслет, зміцнивши своє лідерство у рейтингу. Крім того, Хельмут епічно запалив на телешоу High Stakes Duel, впевнено вибивши в хедз-апах Антоніо Есфандіарі, Даніеля Негреану та Ніка Райта. Хіба ж не вогонь?

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Марша Ваггонер
Марша Ваггонер
Джей Сі Тран
Джей Сі Тран
Алі Імсіровіч рве усіх 2021 року
Алі Імсіровіч
Кері Катц
Кері Катц
1/2
Дні народження січня
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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