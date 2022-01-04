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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Миллионы разлетелись по миру: кто из игроков заработал больше всех в 2021 году

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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4 января, 17:55
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Австралиец Майкл Аддамо выиграл почти 10 долларов, пополнив свою коллекцию еще и двумя браслетами WSOP
Самые успешные покеристы 2021 года
Самые успешные покеристы 2021 года

В прошлом году офлайн-покер стал оживать после пандемии коронавируса. Крупнейшие покер-румы вернулись к нормальной жизни, а игрокам уже необязательно одевать маски в заведениях.

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Вернулись и крупнейшие покерные серии, а сами игроки начали больше зарабатывать в офлайне. Ранее мы вам рассказывали об 11 самых богатых игроках в покер за все время.

Теперь же предлагаем вашему вниманию итоговую ТОП-10 покеристов, которые выиграли наибольшие призовые в 2021 году. Лидерство захватили в основном те, кто классно проявил себя на WSOP

10. НИК ПЕТРАНДЖЕЛО (США)

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Nick Petrangelo – Poker Player

$ за 2021 год: 3 769 210 долларов
Всего ITM за 2021 год: 16
Топ-занос за 2021 год: 1 468 800 долларов (Aria High Roller Series 2021 – 1-е место)
$ за все время: 21 268 193 доллара

9. АДРИАН МАТЕОС (ИСПАНИЯ)

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SCOOP: Adrian Mateos Wins Fourth Career Title, Second of Series – PocketFives

$ за 2021 год: 3 829 750 долларов
Всего ITM за 2021 год: 16
Топ-занос за 2021 год: 3 265 362 долларов (WSOP Super High Roller – 1-е место)
$ за все время: 25 214 186 долларов

8. ШОН ПЕРРИ (США)

$ за 2021 год: 3 848 418 долларов
Всего ITM за 2021 год: 28
Топ-занос за 2021 год: 596 418 долларов (WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown High Roller – 3-е место)
$ за все время: 4 690 255 долларов

7. ДЖАСТИН БОНОМО (США)

$ за 2021 год: 3 931 413 долларов
Всего ITM за 2021 год: 10
Топ-занос за 2021 год: 1 890 000 долларов (Super High Roller Bowl – 2-е место)
$ за все время: 57 194 647 долларов

6. ШОН ВИНТЕР (США)

$ за 2021 год: 3 983 470 долларов
Всего ITM за 2021 год: 22
Топ-занос за 2021 год: 1 008 000 долларов (Super High Roller Bowl – 3-е место)
$ за все время: 19 273 243 доллара

5. ДЖОРДЖ ХОЛМС (США)

$ за 2021 год: 4 300 000 долларов
Всего ITM за 2021 год: 1
Топ-занос за 2021 год: 4 300 000 долларов (WSOP Main Event – 2-е место)
$ за все время: 4 350 855 долларов

4. ДЭВИД ПИТЕРС (США)

$ за 2021 год: 4 541 630 долларов
Всего ITM за 2021 год: 21
Топ-занос за 2021 год: 1 387 200 долларов (Aria High Roller Series 2021 – 2-е место)
$ за все время: 38 279 169 долларов

3. АЛИ ИМСИРОВИЧ (БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА)

$ за 2021 год: 6 094 964 доллара
Всего ITM за 2021 год: 53
Топ-занос за 2021 год: 695 355 долларов (WPT Rock 'N' Roll Poker Open High Roller – 1-е место)
$ за все время: 15 050 881 доллар

2. КОРАЙ АЛДЕМИР (ГЕРМАНИЯ)

$ за 2021 год: 8 096 569 долларов
Всего ITM за 2021 год: 14
Топ-занос за 2021 год: 8 000 000 долларов (WSOP Main Event – 1-е место)
$ за все время: 20 394 575 долларов

1. МАЙКЛ АДДАМО (АВСТРАЛИЯ)

$ за 2021 год: 9 418 837 долларов
Всего ITM за 2021 год: 13
Топ-занос за 2021 год: 344 910 долларов (Aria High Roller Series – 1-е место)
$ за все время: 17 722 094 доллара

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Даниэль Негреану Даниэль Негреану
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4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.4
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
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