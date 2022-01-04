Миллионы разлетелись по миру: кто из игроков заработал больше всех в 2021 году

В прошлом году офлайн-покер стал оживать после пандемии коронавируса. Крупнейшие покер-румы вернулись к нормальной жизни, а игрокам уже необязательно одевать маски в заведениях.
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Вернулись и крупнейшие покерные серии, а сами игроки начали больше зарабатывать в офлайне. Ранее мы вам рассказывали об 11 самых богатых игроках в покер за все время.
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Теперь же предлагаем вашему вниманию итоговую ТОП-10 покеристов, которые выиграли наибольшие призовые в 2021 году. Лидерство захватили в основном те, кто классно проявил себя на WSOP
10. НИК ПЕТРАНДЖЕЛО (США)
$ за 2021 год: 3 769 210 долларов
Всего ITM за 2021 год: 16
Топ-занос за 2021 год: 1 468 800 долларов (Aria High Roller Series 2021 – 1-е место)
$ за все время: 21 268 193 доллара
9. АДРИАН МАТЕОС (ИСПАНИЯ)
$ за 2021 год: 3 829 750 долларов
Всего ITM за 2021 год: 16
Топ-занос за 2021 год: 3 265 362 долларов (WSOP Super High Roller – 1-е место)
$ за все время: 25 214 186 долларов
8. ШОН ПЕРРИ (США)
$ за 2021 год: 3 848 418 долларов
Всего ITM за 2021 год: 28
Топ-занос за 2021 год: 596 418 долларов (WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown High Roller – 3-е место)
$ за все время: 4 690 255 долларов
7. ДЖАСТИН БОНОМО (США)
$ за 2021 год: 3 931 413 долларов
Всего ITM за 2021 год: 10
Топ-занос за 2021 год: 1 890 000 долларов (Super High Roller Bowl – 2-е место)
$ за все время: 57 194 647 долларов
6. ШОН ВИНТЕР (США)
$ за 2021 год: 3 983 470 долларов
Всего ITM за 2021 год: 22
Топ-занос за 2021 год: 1 008 000 долларов (Super High Roller Bowl – 3-е место)
$ за все время: 19 273 243 доллара
5. ДЖОРДЖ ХОЛМС (США)
$ за 2021 год: 4 300 000 долларов
Всего ITM за 2021 год: 1
Топ-занос за 2021 год: 4 300 000 долларов (WSOP Main Event – 2-е место)
$ за все время: 4 350 855 долларов
4. ДЭВИД ПИТЕРС (США)
$ за 2021 год: 4 541 630 долларов
Всего ITM за 2021 год: 21
Топ-занос за 2021 год: 1 387 200 долларов (Aria High Roller Series 2021 – 2-е место)
$ за все время: 38 279 169 долларов
3. АЛИ ИМСИРОВИЧ (БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА)
$ за 2021 год: 6 094 964 доллара
Всего ITM за 2021 год: 53
Топ-занос за 2021 год: 695 355 долларов (WPT Rock 'N' Roll Poker Open High Roller – 1-е место)
$ за все время: 15 050 881 доллар
2. КОРАЙ АЛДЕМИР (ГЕРМАНИЯ)
$ за 2021 год: 8 096 569 долларов
Всего ITM за 2021 год: 14
Топ-занос за 2021 год: 8 000 000 долларов (WSOP Main Event – 1-е место)
$ за все время: 20 394 575 долларов
1. МАЙКЛ АДДАМО (АВСТРАЛИЯ)
$ за 2021 год: 9 418 837 долларов
Всего ITM за 2021 год: 13
Топ-занос за 2021 год: 344 910 долларов (Aria High Roller Series – 1-е место)
$ за все время: 17 722 094 доллара