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Проклятие снято: знаменитый Даниэль Негреану выиграл первый трофей за шесть лет (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
14 июля, 18:00
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Канадский хайроллер разобрался с соперниками за финальным столом седьмого ивента PokerGo Cup и добыл первый титул с 2015 года
Даниэль Негреану выиграл первый турнир с 2015 года
Даниэль Негреану выиграл первый турнир с 2015 года / Фото: Pokernews

Неделю назад, 8 июля, стартовала крупная серия турниров PokerGo Cup, которая проходит в одном из казино Лас-Вегаса. Организация проведет восемь ивентов, по итогам которых определится обладатель кубка. Первыми чемпионами стали Алекс Фоксен, Джейсон Кун, Джейк Шиндлер и Дилан Линде, а также Али Имсирович, который выиграл аж два ивента на PokerGo Cup

Утром подошел к концу седьмой турнир, который является предпоследним в серии. Событие собрало 35 игроков, которые заплатили по 50 тысяч долларов бай-ина. Долгожданную победу в нем одержал известный покерист Даниэль Негреану. Трудно поверить, но для канадца это первый триумф на крупном событии с 2015 года.

За финальным столом собрались такие известные личности, как Алекс Фоксен, Али Имсирович, Серхи Рейксач и Дэвид Колман, однако всех их Kid Poker лично выбил из соревнования. Более того, Имсирович зашел на финалку чиплидером, однако первым же покинул ивент.

Хедз-ап Негреану начал с небольшим отставанием от Колмана, однако вел себя увереннее за столом и быстро стал фаворитом дуэли. В решающей раздаче Дэвид решился пойти в олл-ин с парой "пятерок". Канадец его поддержал с К-10 и был крайне близок к провалу, однако судьба подарила ему "десятку" на ривере и первое чемпионство за шесть лет.

Итоги седьмого турнира PokerGo Cup:

  1. Даниэль Негреану (Канада) – 700 тыс. долларов
  2. Дэвид Колман (США) – 455 тыс. долларов
  3. Алекс Фоксен (США) – 280 тыс. долларов
  4. Серхи Рейксач (Испания) – 192,5 тыс. долларов
  5. Али Имсирович (Босния и Герцеговина) – 122,5 тыс. долларов

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