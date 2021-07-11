Балканская фурия накрыла покер: талант из Боснии покоряет престижный турнир в Лас-Вегасе

Али Имсирович выиграл уже второй ивент PokerGo Cup и продолжил увеличивать свои призовые в 2021 году

Али Имсирович покоряет очередной турнир на PokerGo Cup / Фото: Twitter Pokergo

8 июля стартовала крупная серия турниров PokerGo Cup, которая проходит в одном из казино Лас-Вегаса. Одним из первых чемпионов стал Али Имсирович сумел уверенно обыграть соперников во втором ивенте.

На этом босниец не остановился и уже в четвертом турнире ему вновь покорился кубок. 50 участников заплатили бай-ин 15 долларов, а за финальный стол сумели попасть такие крупные игроки как Мо Рахим, Дэвид Колман и чемпион первого турнира PokerGo Cup Алекс Фоксен. К слову, именно Али Имсирович выбил его с парой валетов, оставив на четвертом месте.

Также босниец отправил в нокаут и третьего Джордана Кристоса, а вот с Даниэлем Вайнандом у него вышел напряженный хедз-ап. Имея перевес по стеку, Имсирович практически отдал сопернику инициативу, позволив ему сравняться. Однако на одной из раздач сет из "пятерок" помог ему все же взять верх над канадцем, которому с 83 на руках так и не прилетел стрит.

Стоит отметить, что в 2021 году Али практически нет равных, ведь его общие призовые за эти полгода с лишним уже перевалили за отметку 2,5 миллиона долларов.

Итоги четвертого турнира PokerGo Cup: