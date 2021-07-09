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Гений покера из Боснии уверенно триумфовал на крупном турнире в Лас-Вегасе (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
9 июля, 18:10
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Али Имсирович классно показал себя за финальным столом и всего одной раздачей разделался с Джейсоном Куном в хедз-апе
Али Имсирович продолжает покорять крупные покерные турниры
Али Имсирович продолжает покорять крупные покерные турниры / Фото: Twitter Pokergo

Вчера в Лас-Вегасе стартовала крупная серия турниров PokerGo Cup. Первым из восьми чемпионов серии стал Алекс Фоксен, одолевший в хедз-апе ивента Шона Перри.

Вчера же завершился турнир с бай-ином 10 тысяч долларов, который собрал 61 участника. Его триумфатором стал новоая звезда покера Али Имсирович, который с начала этого года заработал более двух миллионов долларов. За финальным столом Али сумел лично выбить четырех соперников и сразу же стать явным чиплидером.

В хедз-апе босниец оказался сильнее одного из самых богатых покеристов в истории – Джейсона Куна. Дуэль продлилась всего одну раздачу. Имсирович имел в три раза больший стек и с К2 заколлировал олл-ин от Джейсона, у которого на руках были А9. "Двойка" на флопе позволила боснийцу выиграть ивент. Победа дала Имсировичу возможность со 183 баллами выйти в лидеры PokerGo Cup, немного опередив вчерашнего чемпиона Алекса Фоксена (178).

Итоги второго турнира PokerGo Cup:

  1. Али Имсирович (Босния и Герцеговина) – 183 тыс. долларов
  2. Джейсон Кун (США) – 122 тыс. долларов
  3. Дилан Линде (США) – 85,4 тыс. долларов
  4. Мо Рахим (США) – 61 тыс. долларов
  5. Франк Фунаро (США) – 48,8 тыс. долларов
  6. Матас Цимболас (Литва) – 36,6 тыс. долларов

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