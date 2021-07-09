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Геній покеру з Боснії впевнено тріумфував на великому турнірі в Лас-Вегасі (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
9 липня, 18:10
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Алі Імсіровіч класно показав себе за фінальним столом і всього однією роздачею розправився з Джейсоном Куном в хедз-апі
Алі Імсіровіч продовжує підкорювати великі покерні турніри
Алі Імсіровіч продовжує підкорювати великі покерні турніри / Фото: Twitter Pokergo

Вчора в Лас-Вегасі стартувала велика серія турнірів PokerGo Cup. Першим з восьми чемпіонів серії став Алекс Фоксен, який здолав у хедз-апі івенту Шона Перрі.

Вчора ж завершився турнір з бай-іном 10 тисяч доларів, який зібрав 61 учасника. Його тріумфатором стала нова зірка покеру Алі Імсіровіч, який з початку цього року вже заробив більше двох мільйонів доларів. За фінальним столом Алі зумів особисто вибити чотирьох суперників і відразу ж стати явним чіплідером.

В хедз-апі боснієць виявився сильнішим за одного з найбагатших покеристів в історії – Джейсона Куна. Дуель тривала всього одну роздачу. Імсіровіч мав втричі більший стек і з К2 заколлірував олл-ін від Джейсона, у якого на руках були А9. "Двійка" на флопі дозволила боснійця виграти івент. Перемога дала Імсіровічу можливість зі 183 балами вийти в лідери PokerGo Cup, трохи випередивши вчорашнього чемпіона Алекса Фоксена (178).

Підсумки другого турніру PokerGo Cup:

  1. Алі Імсіровіч (Боснія і Герцеговина) – 183 тис. доларів
  2. Джейсон Кун (США) – 122 тис. доларів
  3. Ділан Лінде (США) – 85,4 тис. доларів
  4. Мо Рахім (США) – 61 тис. доларів
  5. Франк Фунаро (США) – 48,8 тис. доларів
  6. Матас Цімболас (Литва) – 36,6 тис. доларів

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