Геній покеру з Боснії впевнено тріумфував на великому турнірі в Лас-Вегасі (відео)

Алі Імсіровіч класно показав себе за фінальним столом і всього однією роздачею розправився з Джейсоном Куном в хедз-апі

Алі Імсіровіч продовжує підкорювати великі покерні турніри / Фото: Twitter Pokergo

Вчора в Лас-Вегасі стартувала велика серія турнірів PokerGo Cup. Першим з восьми чемпіонів серії став Алекс Фоксен, який здолав у хедз-апі івенту Шона Перрі.

Вчора ж завершився турнір з бай-іном 10 тисяч доларів, який зібрав 61 учасника. Його тріумфатором стала нова зірка покеру Алі Імсіровіч, який з початку цього року вже заробив більше двох мільйонів доларів. За фінальним столом Алі зумів особисто вибити чотирьох суперників і відразу ж стати явним чіплідером.

В хедз-апі боснієць виявився сильнішим за одного з найбагатших покеристів в історії – Джейсона Куна. Дуель тривала всього одну роздачу. Імсіровіч мав втричі більший стек і з К2 заколлірував олл-ін від Джейсона, у якого на руках були А9. "Двійка" на флопі дозволила боснійця виграти івент. Перемога дала Імсіровічу можливість зі 183 балами вийти в лідери PokerGo Cup, трохи випередивши вчорашнього чемпіона Алекса Фоксена (178).

Підсумки другого турніру PokerGo Cup: