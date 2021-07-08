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Американський покерист виграв крупний турнір в Лас-Вегасі та домігся неймовірного досягнення (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
8 липня, 23:35
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Алекс Фоксен став тріумфатором першого івенту PokerGo Cup, піднявши майже 200 тисяч доларів
Алекс Фоксен - переможець першого турніру PokerGo Cup
Алекс Фоксен - переможець першого турніру PokerGo Cup / Фото: Twitter Pokergo

Сьогодні в Лас-Вегасі стартувала велика серія турнірів PokerGo Cup. Організатори проведуть вісім івентів, в яких візьмуть участь найкращі покеристи світу.

Перший турнір зібрав аж 66 учасників, які внесли бай-ін в розмірі 10 тисяч доларів. За фінальний стіл вийшли такі монстри як Стів Золотов, Шон Перрі, Ванесса Кейд, Сем Соверел та Алекс Фоксен. Останній і став тріумфатором першого івенту.

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Алекс був чіплідером на момент початку фіналки, проте не завжди утримував перше місце по стеку. Чудово себе показував Шон Перрі, який в ролі аутсайдера дійшов до хедз-апу і зумів кілька разів подвоїти свій стек у дуелі з Фоксеном.

Втім, кишенькова кілька "дев'яток", на якій Алекс пішов в олл-ін, допомогла йому виграти івент, оскільки у суперника випала лише пара "вісімок". Успіх не тільки дозволив американцеві захопити лідерство в серії, але і перевищити позначку в 18 мільйонів доларів загального доходу від покеру. Цю цифру зуміли подолати лише 35 гравців в історії гри.

Підсумки першого турніру PokerGo Cup:

  1. Алекс Фокс (США) – 178,2 тис. доларів
  2. Шон Перрі (США) – 132 тис. доларів
  3. Серхі Рейксач (Іспанія) – 85,8 тис. доларів
  4. Девід Колман (США) – 66 тис. доларів
  5. Джордан Крістос (США) – 52,8 тис. доларів
  6. Крістіна Холст (США) – 39,6 тис. доларів
  7. Ванесса Кейд (Канада) – 33 тис. доларів

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