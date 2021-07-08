Американський покерист виграв крупний турнір в Лас-Вегасі та домігся неймовірного досягнення (відео)

Сьогодні в Лас-Вегасі стартувала велика серія турнірів PokerGo Cup. Організатори проведуть вісім івентів, в яких візьмуть участь найкращі покеристи світу.
Перший турнір зібрав аж 66 учасників, які внесли бай-ін в розмірі 10 тисяч доларів. За фінальний стіл вийшли такі монстри як Стів Золотов, Шон Перрі, Ванесса Кейд, Сем Соверел та Алекс Фоксен. Останній і став тріумфатором першого івенту.
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Алекс був чіплідером на момент початку фіналки, проте не завжди утримував перше місце по стеку. Чудово себе показував Шон Перрі, який в ролі аутсайдера дійшов до хедз-апу і зумів кілька разів подвоїти свій стек у дуелі з Фоксеном.
Втім, кишенькова кілька "дев'яток", на якій Алекс пішов в олл-ін, допомогла йому виграти івент, оскільки у суперника випала лише пара "вісімок". Успіх не тільки дозволив американцеві захопити лідерство в серії, але і перевищити позначку в 18 мільйонів доларів загального доходу від покеру. Цю цифру зуміли подолати лише 35 гравців в історії гри.
Підсумки першого турніру PokerGo Cup:
- Алекс Фокс (США) – 178,2 тис. доларів
- Шон Перрі (США) – 132 тис. доларів
- Серхі Рейксач (Іспанія) – 85,8 тис. доларів
- Девід Колман (США) – 66 тис. доларів
- Джордан Крістос (США) – 52,8 тис. доларів
- Крістіна Холст (США) – 39,6 тис. доларів
- Ванесса Кейд (Канада) – 33 тис. доларів