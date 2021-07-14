Прокляття знято: знаменитий Даніель Негреану виграв перший трофей за шість років (відео)

Канадський хайролер розібрався з суперниками за фінальним столом сьомого івенту PokerGo Cup і здобув перший титул з 2015 року

Даніель Негреану виграв перший турнір з 2015 року / Фото: Pokernews

Тиждень тому, 8 липня, стартувала велика серія турнірів PokerGo Cup, що проходить в одному з казино Лас-Вегаса. Організація проводить вісім івентів, за підсумками яких визначиться володар кубка. Першими чемпіонами стали Алекс Фоксен, Джейсон Кун, Джейк Шиндлер та Ділан Лінде, а також Алі Імсіровіч, який виграв аж два івенти на PokerGo Cup

Вранці підійшов до кінця сьомий турнір, який є передостаннім в серії. Подія зібрала 35 гравців, які заплатили по 50 тисяч доларів бай-іну. Довгоочікувану перемогу в ньому здобув відомий покерист Даніель Негреану. Важко повірити, але для канадця це перший тріумф на великій події з 2015 року.

За фінальним столом зібралися такі відомі особистості, як Алекс Фоксен, Алі Імсіровіч, Серхі Рейксач і Девід Колман, проте всіх їх Kid Poker особисто вибив зі змагань. Більш того, Імсіровіч зайшов на финалку чіплідером, проте першим же залишив івент.

Хедз-ап Негреану почав з невеликим відставанням від Колмана, проте поводився впевненіше за столом і швидко став фаворитом дуелі. У вирішальній роздачі Девід зважився піти в олл-ін з парою "п'ятірок". Канадець його підтримав з К-10 і був вкрай близький до провалу, проте доля подарувала йому "десятку" на рівері та перше чемпіонство за шість років.

Підсумки сьомого турніру PokerGo Cup: