Пришел, увидел, проиграл: легендарный Дойл Брансон произвел фурор на WSOP (видео)

Легендарный техасец появился в покерном сообществе впервые за три года и надолго за столом не задержался

Дойл Брансон на WSOP 2021 / Фото: Pokernews

В эти дни в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера. В "город грехов" съехались лучшие игроки со всего мира, чтобы оспорить 88 золотых браслетов.

В июне посетить WSOP пообещал даже Дойл Брансон. Легендарный 88-летний игрок завязал с покером еще в 2018 году, однако пообещал порадовать фанатов после долгого отсутствия офлайна из-за пандемии.

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Свое слова уроженец Техаса сдержал и таки приехал в отель "Rio", чтобы принять участие в ивенте Super Seniors NLH. Данное событие было организовано специально для покеристов старше 60-ти лет.

На турнир зарегистрировалось почти 2 тысячи участников, которые не пожалели по 1К на бай-ин. Брансон же решил сыграть в свое удовольствие и довольно быстро вылетел. С комбинацией 64 на руках Дойл вылетел от пары карманных тузов (АА).

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Впрочем, титулованный игрок не расстроился и уехал на своем скутере отдыхать. Отметим, что американец является десятикратным обладателем браслетов WSOP, отставая по этому показателю лишь от Фила Хельмута. К слову, с PokerBrat Брансон также встретился в Вегасе.