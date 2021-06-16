Возвращение легенды покера: Дойл Брансон объявил о желании сыграть на WSOP 2021

"Техасская Долли" намерен пополнить свою и без того шикарную коллекцию золотых браслетов

Дойл Брансон

Этой осенью состоится Мировая серия покера (WSOP). Грандиозное соревнование пройдет в Лас-Вегасе с 30 сентября по 17 ноября.

Как стало известно, участие на WSOP планирует принять один из лучших игроков в истории Дойл Брансон. Об этом легенда покера объявил на своей страничке в Twitter. Правда, вряд ли мы будем часто видеть "Texas Dolly" за столом, ведь Брансон намерен выступить лишь на паре ивентов.

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Что интересно, 87-летний американец еще в 2013 году впервые заявил о своем решении завершить карьеру на WSOP, однако через пять лет он все же вернулся и даже занял шестое место на одном из турниров в дисциплине Lowball 2-7. Всего же за свою длительную карьеру Брансон успел добыть 10 золотых браслетов, уступая по этому показателю лишь Филу Хельмуту (15).