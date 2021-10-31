Игра
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
poker
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Покерист подарил онкобольному отцу билет на супертурнир – тот вылетел на первых же раздачах

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
31 октября, 10:30
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кевин Варнелл получил в подарок от сына билет на WSOP, однако довольно быстро попрощался с овальным столом
Кевин Варнелл получил крутой подарок от сына
Кевин Варнелл получил крутой подарок от сына / Фото: Pokernews

Покерный мир часто отмечается своей отзывчивостью к проблемам игроков. К примеру, покерное сообщество подарило билет на Main Event WSOP игроку Майклу Грейдону, который болен раком.

Схожим поступком отметился американский покерист Крейг Варнелл. Известный хайроллер придумал отменный подарок для своего отца Кевина, у которого год назад обнаружили опухоль в мозгу.

Реклама

Крейг привез папу в Лас-Вегас и подарил ему билет на один из турниров Мировой серии покера с бай-ином 1000 долларов. Кроме того, Варнелл-младший поселил старшего в отеле Rio.

Читайте также: Список всех победителей WSOP 2021

Отец был вне себя от счастья, ведь он никогда бы не позволил себе участие в ивенте WSOP. Дело вовсе не в финансах, а в том, что Кевин не любит играть для заработка, а садится за стол исключительно ради удовольствия.

Реклама

После того, как в марте прошлого года у Варнелла в мозгу обнаружили опухоль размером с мячик для гольфа, он стал все больше времени посвящать покеру. Своей главной мечтой Кевин называет желание сыграть против Дойла Брансона.

кевин варнелл покер

Что ж, судя по всему, если это и произойдет, то не в этому году. Варнелл-старший довольно быстро вылетел с подаренного турнира, не дождавшись даже до первого перерыва.

Реклама

Ранее Кевин работал механиком в авиакомпании United Airlines. Однако на пенсии мужчина посвящает себя не только покеру, но и рыбалке с музыкой.

ракпокерWSOP
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Покер
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять