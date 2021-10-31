Гра
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
poker
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Покерист подарував онкохворому батькові квиток на супертурнір – той вилетів на перших роздачах

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
31 жовтня, 10:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Кевін Варнелл отримав у подарунок від сина квиток на WSOP, проте досить швидко попрощався із овальним столом
Кевін Варнелл отримав крутий подарунок від сина
Кевін Варнелл отримав крутий подарунок від сина / Фото: Pokernews

Покерний світ часто відзначається своєю чуйністю до проблем гравців. Наприклад, покерна спільнота подарувала квиток на Main Event WSOP гравцю Майклу Грейдону, який хворий на рак.

Подібним вчинком відзначився американський покерист Крейг Варнелл. Відомий хайролер вигадав чудовий подарунок для свого батька Кевіна, у якого рік тому виявили пухлину в мозку.

Реклама

Крейг привіз тата в Лас-Вегас і подарував йому квиток на один із турнірів Світової серії покеру з бай-іном 1000 доларів. Крім того, Варнелл-молодший поселив старшого у готелі Rio.

Читайте також: Список усіх переможців WSOP 2021

Батько був у нестямі від щастя, адже він ніколи б не дозволив собі участь в івенті WSOP. Справа зовсім не у фінансах, а в тому, що Кевін не любить грати для заробітку, а сідає за стіл виключно заради задоволення.

Реклама

Після того, як у березні минулого року у Варнелла в мозку виявили пухлину розміром з м'ячик для гольфу, він став більше часу присвячувати покеру. Своєю головною мрією Кевін називає бажання зіграти проти Дойла Брансона.

кевин варнелл покер

Що ж, зважаючи на все, якщо це і станеться, то не цього року. Варнелл-старший досить швидко вилетів з подарованого турніру, не дочекавшись навіть першої перерви.

Реклама

Раніше Кевін працював механіком у авіакомпанії United Airlines. Однак на пенсії чоловік присвячує себе не лише покеру, а й рибалці з музикою.

ракпокерWSOP
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Покер
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти