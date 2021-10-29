Гра
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні ❌ ДТП з мажором у Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
poker

Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Тяжко хворому гравцеві подарували квиток на головний покерний турнір в Лас-Вегасі

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
29 жовтня, 16:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Майклу Грейдон діагностували рак термінальної стадії, проте він продовжує грати в покер та отримувати допомогу від колег.
Майкл Грейдон з сім'єю
Майкл Грейдон з сім'єю / Фото: Pokernews

Цими днями у Лас-Вегасі проходить Світова покерна серія. Найкращі гравці з'їхалися до "міста гріхів", щоб розділити 88 золотих браслетів.

Головна подія серії стартує 4 листопада та триватиме аж два тижні. Серед них буде й американський покерист Майкл Грейдон, якому на початку цього року діагностували рак мозку термінальної стадії.

Реклама

На своїй сторінці в Twitter Майкл попросив небайдужих викупити його частки на Main Event, виставивши на продаж 70% бай-іну без націнки. І лише за дві години вони були розкуплені.

Майкл Грейдон

Крім того, відомі покеристи Ем-Джей Гонсалес та Джонатан Депа запропонували Грейдону повністю сплатити його внесок (10 тисяч доларів) і навіть залишити Майклу всі призові та зібрані кошти. У свою чергу, Марія Хо вирішила сплатити уродженцю Алабами переліт у Лас-Вегас.

Реклама

Гравець планує прилетіти до "міста гріхів" 6 листопада, щоб наступного дня взяти участь у сесії Day 1D. Більш того, компанія All-American Dave надасть Грейдону безкоштовне харчування на час перебування у Лас-Вегасі.

"Я був абсолютно вражений. Дякую всім, у вас справді золоте серце. Покерна спільнота не перестає дивувати щедрістю. Один хлопець сьогодні став щасливішим!"

Діагноз Майклу поставили у березні 2021 року. По його словам, лікарі допомогти йому не можуть Але він ходить на хіміотерапію, щоб збільшити свій строк життя до 10 років. Майкл одружений і має дві дочки, яким 6 і 9 років. У житті Грейдон володіє компанією з ландшафтного дизайну.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Покер
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти