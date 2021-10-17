Світова серія покеру розширює календар завдяки пом'якшенню антиковідних обмежень в США

У ці дні в Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру. На WSOP 2021 розігрується 88 золотих браслетів в живих івентах, які повернулися в казино Rio вперше зі старту пандемії коронавірусу.
Зіграти на WSOP можуть лише повністю вакциновані від коронавірусу учасники. Крім того, неамериканські громадяни мають проблеми з потраплянням в США через ковідні заборони.
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Зокрема, країна не пускає до себе туристів з Бразилії, Китаю, Великобританії, а також інших країн Шенгенської зони. Правда, з 8 листопада ситуація зміниться, адже США відкриває двері для жителів вищезазначених країн за умови надання довідки про вакцинацію.
Для WSOP це позитивні новини, адже на Головну подію зможуть з'їхатися більше топ-покеристів. Організатори оголосили про відкриття ще двох стартових днів до Main Event.
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Раніше перший етап Головної події складався з чотирьох днів, тепер же – з шести. Додаткові двоє рейсів відкриті якраз на 8 і 9 листопада. Розклад Main Event WSOP 2021 виглядає тепер так:
|Дата
|Час (Лас-Вегас)
|Стадія
|04.11. (чт)
|11:00
|День 1А
|05.11. (пт)
|11:00
|День 1В
|06.11. (сб)
|11:00
|День 1С
|07.11. (нд)
|11:00
|День 1D
|08.11. (пн)
|11:00
|День 1Е
|09.11. (вт)
|11:00
|День 2 (A, B, D)
|09.11. (вт)
|12:00
|День 1F
|10.11. (ср)
|11:00
|День 2 (C, E, F)
|11.11. (чт)
|11:00
|День 3
Календар наступних днів буде опублікований пізніше. Очікується, що Main Event завершиться 17 листопада, на коли і намічений фініш Світової серії покеру.