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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Світова серія покеру розширює календар завдяки пом'якшенню антиковідних обмежень в США

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
17 жовтня, 15:30
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WSOP додала два нових рейси для бажаючих взяти участь в Головній події Світової серії покеру
Світова серія покеру триватиме до 17 листопада
Світова серія покеру триватиме до 17 листопада / Фото: Pokernews

У ці дні в Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру. На WSOP 2021 розігрується 88 золотих браслетів в живих івентах, які повернулися в казино Rio вперше зі старту пандемії коронавірусу.

Зіграти на WSOP можуть лише повністю вакциновані від коронавірусу учасники. Крім того, неамериканські громадяни мають проблеми з потраплянням в США через ковідні заборони.

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Зокрема, країна не пускає до себе туристів з Бразилії, Китаю, Великобританії, а також інших країн Шенгенської зони. Правда, з 8 листопада ситуація зміниться, адже США відкриває двері для жителів вищезазначених країн за умови надання довідки про вакцинацію.

Для WSOP це позитивні новини, адже на Головну подію зможуть з'їхатися більше топ-покеристів. Організатори оголосили про відкриття ще двох стартових днів до Main Event.

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Раніше перший етап Головної події складався з чотирьох днів, тепер же – з шести. Додаткові двоє рейсів відкриті якраз на 8 і 9 листопада. Розклад Main Event WSOP 2021 виглядає тепер так:

Дата Час (Лас-Вегас) Стадія
04.11. (чт)11:00День 1А
05.11. (пт)11:00День 1В
06.11. (сб)11:00День 1С
07.11. (нд)11:00День 1D
08.11. (пн)11:00День 1Е
09.11. (вт)11:00День 2 (A, B, D)
09.11. (вт)12:00День 1F
10.11. (ср)11:00День 2 (C, E, F)
11.11. (чт)11:00День 3

Календар наступних днів буде опублікований пізніше. Очікується, що Main Event завершиться 17 листопада, на коли і намічений фініш Світової серії покеру.

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
15
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
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