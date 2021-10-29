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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Тяжело больному игроку подарили билет на главный покерный турнир года в Лас-Вегасе

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
29 октября, 16:25
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Майклу Грейдон диагностировали рак терминальной стадии, однако он продолжает играть в покер и получать помощь от коллег
Майкл Грейдон с семьей
Майкл Грейдон с семьей / Фото: Pokernews

В эти дни в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера. Лучшие игроки съехались в "город грехов", чтобы разделить 88 золотых браслетов.

Главное событие серии стартует 4 ноября и продлится аж две недели. Среди них будет и американский покерист Майкл Грейдон, которому в начале этого года диагностировали рак мозга терминальной стадии.

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На своей страничке в Twitter Майкл попросил неравнодушных выкупить его доли на Main Event, выставив на продажу 70% бай-ина без наценки. И всего за два часа они были раскуплены.

Майкл Грейдон

Кроме того, известные покеристы Эм-Джей Гонсалес и Джонатан Депа предложили Грейдону полностью оплатить его взнос (10 тысяч долларов) и даже оставить Майклу все призовые и собранные деньги. В свою очередь, Мария Хо решила оплатить уроженцу Алабамы перелет в Лас-Вегас.

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Игрок планирует прилететь в "город грехов" 6 ноября, чтобы на следующий день принять участие в сессии Day 1D. Более того, компания All-American Dave предоставит Грейдону бесплатное питание на время пребывания в Лас-Вегасе.

"Я был абсолютно потрясен. Спасибо всем, у вас действительно золотое сердце. Покерное сообщество не перестает удивлять щедростью. Один парень сегодня стал счастливее!"

Диагноз Майклу поставили в марте 2021 года. По его словам, врачи помочь ему не могут, но он ходит на химиотерапию, чтобы увеличить свой срок жизни до 10 лет. Майкл женат и у него есть две дочери, которым 6 и 9 лет. В жизни Грейдон владеет компанией по ландшафтному дизайну.

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