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Повелитель бубны: топ-игрок заработал почти полмиллиона благодаря суперраздаче (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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5 января, 17:35
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Австриец Кристиан Рудольф стал победителем онлайн-ивента Super MILLION$, отобравшись на него через сателлит
Кристиан Рудольф стал победителем суперивента в онлайне
Кристиан Рудольф стал победителем суперивента в онлайне

2022 год начался с места в карьер для покерного мира. И если офлайн-серии пока лишь планируются, то в онлайне жизнь уже кипит вовсю.

Сегодня ночью в одном из румов подошел к концу традиционный турнир Super MILLION$ с немаленьким бай-ином 10300 долларов. Его победителем стал один из топовых онлайн-покеристов Кристиан Рудольф, показавший крутой перформанс.

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Начал австриец с того, что стал один из 240 участников ивента через сателлит, потратив на него лишь 525 американских денег. Кристиан дошел до финального стола, который начинал со вторым стеком.

Там у Рудольфа начались веселые часы. Сначала покерист вынужден был скинуть пару тузов на терне, ведь его сопернику прилетели две пары. А в 6-макс австриец оказался аутсайдером со стеком 16 бб.

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Впрочем, игроку удалось раскрутиться и выйти в хедз-ап против своего соотечественника Паскаля Хартманна, у которого было в 4 раза больше фишек. Однако дуэль затянулась на 40 минут и ее выиграл Рудольф.

В решающей раздаче Кристиан смог переехать соперника благодаря натсовому флешу. На столе оказалось три бубны и Хартманн с 6♦️5♦️ пошел в олл-ин. Рудольф поддержал, ведь ему на префлопе прилетели А♦️7♦️. Ну а последняя раздача и вовсе была фартовой для триумфатора.

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Победа пополнила банкролл австрийца на 485 тысяч долларов. К слову, четвертое место в ивенте занял американский хайроллер Джейсон Кун, являющийся одним из самых успешных офлайн-игроков в истории.

Результаты финального стола Super MILLION$

  1. Кристиан Рудольф – 485,2 тыс. долларов
  2. Паскаль Хартманн – 374,2 тыс. долларов
  3. spaise411 – 288,5 тыс. долларов
  4. Джейсон Кун – 222,5 тыс. долларов
  5. Марк Радойя – 171,5 тыс. долларов
  6. Якоб Мигель – 132,3 тыс. долларов
  7. Самуэль Вусден – 102 тыс. долларов
  8. Роланд Рокита – 78,7 тыс. долларов
  9. Маркку Коплимаа – 60,6 тыс. долларов

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