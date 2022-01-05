Повелитель бубны: топ-игрок заработал почти полмиллиона благодаря суперраздаче (видео)

2022 год начался с места в карьер для покерного мира. И если офлайн-серии пока лишь планируются, то в онлайне жизнь уже кипит вовсю.
Сегодня ночью в одном из румов подошел к концу традиционный турнир Super MILLION$ с немаленьким бай-ином 10300 долларов. Его победителем стал один из топовых онлайн-покеристов Кристиан Рудольф, показавший крутой перформанс.
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Начал австриец с того, что стал один из 240 участников ивента через сателлит, потратив на него лишь 525 американских денег. Кристиан дошел до финального стола, который начинал со вторым стеком.
Там у Рудольфа начались веселые часы. Сначала покерист вынужден был скинуть пару тузов на терне, ведь его сопернику прилетели две пары. А в 6-макс австриец оказался аутсайдером со стеком 16 бб.
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Впрочем, игроку удалось раскрутиться и выйти в хедз-ап против своего соотечественника Паскаля Хартманна, у которого было в 4 раза больше фишек. Однако дуэль затянулась на 40 минут и ее выиграл Рудольф.
В решающей раздаче Кристиан смог переехать соперника благодаря натсовому флешу. На столе оказалось три бубны и Хартманн с 6♦️5♦️ пошел в олл-ин. Рудольф поддержал, ведь ему на префлопе прилетели А♦️7♦️. Ну а последняя раздача и вовсе была фартовой для триумфатора.
Победа пополнила банкролл австрийца на 485 тысяч долларов. К слову, четвертое место в ивенте занял американский хайроллер Джейсон Кун, являющийся одним из самых успешных офлайн-игроков в истории.
Результаты финального стола Super MILLION$
- Кристиан Рудольф – 485,2 тыс. долларов
- Паскаль Хартманн – 374,2 тыс. долларов
- spaise411 – 288,5 тыс. долларов
- Джейсон Кун – 222,5 тыс. долларов
- Марк Радойя – 171,5 тыс. долларов
- Якоб Мигель – 132,3 тыс. долларов
- Самуэль Вусден – 102 тыс. долларов
- Роланд Рокита – 78,7 тыс. долларов
- Маркку Коплимаа – 60,6 тыс. долларов