Повелитель бубны: топ-игрок заработал почти полмиллиона благодаря суперраздаче (видео)

Австриец Кристиан Рудольф стал победителем онлайн-ивента Super MILLION$, отобравшись на него через сателлит

Кристиан Рудольф стал победителем суперивента в онлайне

2022 год начался с места в карьер для покерного мира. И если офлайн-серии пока лишь планируются, то в онлайне жизнь уже кипит вовсю.

Сегодня ночью в одном из румов подошел к концу традиционный турнир Super MILLION$ с немаленьким бай-ином 10300 долларов. Его победителем стал один из топовых онлайн-покеристов Кристиан Рудольф, показавший крутой перформанс.

Реклама

Начал австриец с того, что стал один из 240 участников ивента через сателлит, потратив на него лишь 525 американских денег. Кристиан дошел до финального стола, который начинал со вторым стеком.

Там у Рудольфа начались веселые часы. Сначала покерист вынужден был скинуть пару тузов на терне, ведь его сопернику прилетели две пары. А в 6-макс австриец оказался аутсайдером со стеком 16 бб.

Реклама

Читайте также: Никлас Астедт ярко начал 2022 год, выиграв круглую сумму

Впрочем, игроку удалось раскрутиться и выйти в хедз-ап против своего соотечественника Паскаля Хартманна, у которого было в 4 раза больше фишек. Однако дуэль затянулась на 40 минут и ее выиграл Рудольф.

В решающей раздаче Кристиан смог переехать соперника благодаря натсовому флешу. На столе оказалось три бубны и Хартманн с 6♦️5♦️ пошел в олл-ин. Рудольф поддержал, ведь ему на префлопе прилетели А♦️7♦️. Ну а последняя раздача и вовсе была фартовой для триумфатора.

Реклама

Победа пополнила банкролл австрийца на 485 тысяч долларов. К слову, четвертое место в ивенте занял американский хайроллер Джейсон Кун, являющийся одним из самых успешных офлайн-игроков в истории.

Результаты финального стола Super MILLION$